La Comunidad asegura que Gobierno "no ha hecho nada" por Maricarmen mientras ellos dieron "soluciones habitacionales"

Decenas de personas continúan en la acampada por el ‘Decreto Maricarmen’ en la Puerta del Sol, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado que el Gobierno de la nación no ha hecho "absolutamente nada" por Maricarmen, la vecina de más de 80 años desahuciada la semana pasada de su vivienda en Retiro, mientras ellos ofrecieron "soluciones habitacionales".

Lo ha trasladado así ante los periodistas desde la Real Casa de Correos, después de que representantes de Maricarmen y Urbagestión alcanzaran este lunes un acuerdo para que la octogenaria pueda regresar "con carácter inmediato" a la vivienda, tras más de cuatro horas de reunión mediada por profesionales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid).

"Desde el principio las dos únicas administraciones que han estado en permanente contacto con esta persona, que le han ofrecido distintas soluciones habitacionales, han sido la Comunidad de Madrid y el propio Ayuntamiento", ha reivindicado el consejero, quien ha calificado de "bien" que se haya conseguido llegar a una solución.

Así, ha destacado que la Comunidad de Madrid le ofreció a la anciana dos plazas de residencia y han sido tanto ellos como el Consistorio los únicos que pueden decir "que han hecho algo por esta persona".

Frente a ello, ha defendido que desde el Gobierno de la nación, tanto en este caso como en "los otros 30.000 alzamientos que hay, no han hecho absolutamente nada".

"Tenemos un Ministerio de Vivienda que no sabemos para qué sirve, tenemos un Gobierno central que no sabemos para qué sirve, tenemos un gobierno socialcomunista que llama a manifestarse contra su propio gobierno. Por tanto, lo que tenemos es un absoluto desgobierno", ha valorado García Martín, quien les ha pedido que den "un paso atrás" y dejen que sean otros los que "asuman las riendas".