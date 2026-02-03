La Comunidad avanza que su nuevo Plan Industrial contará con 76 medidas y un crecimiento de la financiación del 40%

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un Desayuno Informativo Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha avanzado que el nuevo Plan Industrial 2026-2030 contará con un total de 76 medidas y un crecimiento de la financiación superior al 40%.

Durante los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, Albert ha destallado este martes que su objetivo es tener un sector industrial "más importante", con unos servicios de alto valor añadido, así como atraer inversión extranjera.

"Para nosotros es algo fundamental, por eso estamos preparando nuestro nuevo plan industrial que presentaremos en breve y en el que hemos apostado por incrementar sustancialmente la financiación. Tiene más de 76 medidas, con un crecimiento de la financiación superior al 40% para que sea más efectiva", ha defendido.

En concreto, busca que la inversión ayude a la cohesión territorial en toda la Comunidad de Madrid para que "crezcan en distintos ámbitos, como la automoción, logística, Inteligencia Artificial (IA) o de los semiconductores".

Por otra parte, ha destacado que la oficina regional Invest in Madrid ha conseguido firmar un total de 77 proyectos empresariales, así como la inversión de 1.099 millones y la creación de 2.094 nuevos empleos directos.

"Solo en el 2025, más de 2.000 familias tienen un nuevo horizonte, gracias a una empresa nacional o internacional, que ha decidido que Madrid era el lugar donde podía prosperar. Por eso, podemos presumir de que en las tres últimas décadas Madrid ha traído a una inversión superior al 61,3% de todo el capital extranjero", ha desgranado.

Albert ha defendido que Madrid es una región abierta en la que pueden invertir "todos los países que deseen". Ha apuntado que Estados Unidos sigue siendo su "mercado prioritario", seguido de Gran Bretaña, Alemania, Francia e Italia.