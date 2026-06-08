La Comunidad avanza que la visita del Papa dejará un impacto económico superior a los 120 millones

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno de la - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha avanzado que la visita del Papa León XIV en la capital dejará un impacto económico superior a los 120 millones de euros en la región, mejorando la estimación que en un principio se situó en los 100 millones.

"Ayer la ocupación hotelera superaba el 85% y en todos los restaurantes no había sitio para comer. Más allá del tema económico, es la alegría que ha demostrado nuestra región y el compromiso con la fe la Iglesia y la esperanza de lo que ha supuesto el Santo Padre", ha expresado este lunes a los medios de comunicación desde su Consejería.

En este sentido, ha destacado que "Madrid entero se ha volcado" con la visita del Pontífice y ha insistido en que es "un honor enorme" que haya venido a la capital. "La sociedad madrileña está tan cohesionada, que tiene esa alegría, esas ganas de vivir y esa forma tan diferente de afrontarlo todo", ha manifestado.

Albert ha subrayado que el despliegue que se ha realizado por la visita del Papa ha significado empleos directos en la construcción, en la horticultura y "un efecto claro sobre el turismo y sobre todo la proyección al mundo".

"No se nos debe olvidar que en la Real Casa de Correos (ahora Centro Internacional de Prensa) se han instalado más de 2.500 enviados de todo el mundo que están proyectando la imagen de Madrid. Eso es una referencia impresionante", ha recalcado.