La Comunidad y el Ayuntamiento niegan que la contaminación del Tajo en Toledo pueda atribuirse a su depuración

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MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han rechazado las acusaciones de la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, sobre la responsabilidad de Madrid en la presencia de bacterias fecales en el río Tajo a su paso por Toledo y han cuestionado que el estudio en el que se apoyan permita establecer el origen de la contaminación.

Ambas administraciones han señalado que comparten la preocupación por la calidad ambiental del Tajo, pero han defendido que los datos difundidos no permiten atribuir científicamente a la Comunidad de Madrid las bacterias detectadas en Toledo, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior en un comunicado.

En este sentido, han apuntado que el estudio, realizado por un estudiante de fin de grado y que no comprende un año hidrológico completo, analiza varios puntos del entorno de Toledo, pero no realiza un seguimiento continuo desde las salidas de Madrid ni caracteriza los distintos afluentes y puntos de vertido existentes a lo largo del recorrido.

Además, según han indicado, el trabajo no incorpora trazadores que permitan determinar si la contaminación tiene un origen humano o animal. Por ello, han advertido de que, sin conocer también el tiempo de viaje del agua, los caudales, las condiciones meteorológicas y las cargas incorporadas en cada tramo, "no puede afirmarse que las bacterias encontradas en Toledo procedan de Madrid".

La Comunidad y el Ayuntamiento han destacado asimismo que el propio estudio señala que "las estaciones depuradoras contribuyen a la carga global, pero no se comportan como puntos calientes aislados en comparación con la contaminación difusa ya presente en el cauce principal".

Según ambas administraciones, esta contaminación difusa puede superar ampliamente a la procedente de fuentes puntuales, de acuerdo con el Plan Hidrológico del Tajo, y durante el recorrido entre Madrid y Toledo se producen procesos naturales de autodepuración, mortalidad bacteriana, sedimentación, dilución y posibles aportes intermedios.

MADRID DEFIENDE SU SISTEMA DE DEPURACIÓN

Frente a las críticas de la consejera castellanomanchega, que ha atribuido a Madrid incumplimientos en parámetros de nitrógeno y fósforo y ha apuntado a posibles vertidos directos sin tratamiento, la Comunidad ha defendido que la región cuenta con "uno de los sistemas de saneamiento y depuración más avanzados de Europa", gestionado por Canal de Isabel II.

El sistema presta servicio de saneamiento en la Comunidad y depura más de 500 hectómetros cúbicos de aguas residuales al año. Además, según el Gobierno regional, "no existe actualmente ningún expediente sancionador por la operación de las depuradoras madrileñas por incumplimiento de los parámetros de vertido".

Asimismo, han recordado que el control de la calidad de las masas de agua, la vigilancia de los vertidos autorizados, la inspección de posibles vertidos ilegales y la evaluación del estado ecológico del Tajo corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo de cuenca dependiente de la Administración General del Estado.