La Comunidad califica de "burla" la inversión de Sánchez en dependencia cuando "acumula deuda de más de 20.000 millones"

Archivo - La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila - RICARDO RUBIO/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha calificado de "burla" la inversión anunciada por el presidente, Pedro Sánchez, de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027 en dependencia cuando el Gobierno central "acumula la mayor récord de deuda con las comunidades autónomas en esta materia, con más de 20.000 millones, el triple de lo que promete".

Así lo han trasladado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press después de que Sánchez haya avanzado que el Consejo de Ministros aprobará un Real Decreto Ley con "la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia".

"Solo con la Comunidad de Madrid, la deuda alcanzará este año los 3.400 millones, más de un millón de euros al día. Y si se suman otros servicios públicos y obligaciones legales incumplidas, la deuda supera los 12.000", han detallado desde el Gobierno regional.

Considera la Consejería que lidera Ana Dávila que el propio anuncio "reconoce que el Ejecutivo central sigue y seguirá incumpliendo la ley" y que Sánchez "admite que no alcanzará el 50% de financiación estatal este año".

"Después de años de incumplimientos, vuelve a prometer a futuro lo que debería estar cumpliendo ya. No es un gobierno de fiar. Y más cuando lleva cuatro años asegurando que era imposible aumentar la financiación porque no tenía presupuestos. Es una burla a los mayores y a las personas dependientes", ha sostenido.

3.400 MILLONES PARA CREAR 70.000 NUEVAS PLAZAS

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha calculado que con los más de 3.400 millones de euros que "el Estado debe a Madrid" en dependencia se podrían crear más de 70.000 nuevas plazas residenciales, "triplicando la red actual" de la región, o incluso para construir más de 1.200 centros base para valoración de la discapacidad.

"La realidad es que el esfuerzo lo están haciendo las comunidades autónomas. En Madrid, de cada 30 días de atención que recibe una persona dependiente, la Comunidad financia 27 y Sánchez apenas tres. Con los recursos que adeuda el Estado, podría garantizarse la Atención Temprana no solo para todos los niños de Madrid o de España, sino para todos los niños de Europa un año", ha censurado.

ANUNCIO PARA "TAPAR ESCÁNDALOS"

Cree el Gobierno regional que este anuncio "responde de nuevo a una estrategia política" para "tapar los escándalos de corrupción que rodean a su entorno, y a su partido, con grandes titulares y promesas futuras".

"Pretende comprar tiempo a costa de los más vulnerables, anunciando hoy recursos que lleva años sin aportar mientras mantiene una deuda histórica con las comunidades autónomas y los dependientes. Ya no sabe cómo salir del escándalo que le rodea y lo hace intentando comprar a los más vulnerables", han concluido las mismas fuentes.