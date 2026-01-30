Comunidad carga contra la "falta de empatía" con víctimas de Adamuz de un Gobierno centrado en sus casos de "corrupción"

El consejero de transporte de la comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, interviene, en los Jardines de Gregorio Ordóñez, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). Los dirigentes del PP asisten hoy al acto de conmemoración del 31º aniversario del asesinato d - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha señalado este viernes que es "una vergüenza" que ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, hayan acudido a las funerales por los 45 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), una ausencia que, en su opinión, demuestra la "falta de empatía" del Ejecutivo central con las víctimas.

"Demuestra la poca empatía que tienen el Gobierno central y Pedro Sánchez y el ministro con las víctimas. Y desde luego también demuestra la poca empatía y el poco interés que tiene Pedro Sánchez por los españoles", ha remarcado el consejero en declaraciones a los medios en la sede social de Metro de Madrid.

Rodrigo ha censurado así que ni el presidente del Gobierno ni el máximo responsable del Ministerio de Transportes acudieran este jueves a las misas funerales celebradas en el pabellón Carolina Marín de Huelva, de donde eran la mayoría de las víctimas, ni en la que acogió la Catedral de La Almudena, en la capital.

En esta línea, ha remarcado que el Ejecutivo de Sánchez está enfocado "exclusivamente" en los casos de "corrupción" que salpican a su partido en lugar de gestionar las infraestructuras públicas y "tener empatía con los españoles y, especialmente en este momento tan difícil, con las víctimas del accidente de Adamuz".

"Tenemos un gobierno que no sabe gobernar y que solo y exclusivamente se está dedicando a anunciar cosas que no van a ser posibles ejecutar y al mismo tiempo a tapar todos los casos de corrupción que tienen", ha zanjado.