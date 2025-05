La Comunidad carga contra un Gobierno "que hace muchísimo tiempo se fue a negro" tras el último "caos" en los trenes

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado este martes contra un Gobierno "que hace muchísimo tiempo se fue a negro" tras el último "caos" en el servicio ferroviario con las incidencias en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

"Los trenes no funcionan porque tenemos un Gobierno que no funciona, que hace muchísimo tiempo que se fue a negro, que no es capaz de afrontar los retos que tiene nuestro país... Pero lo más grave es que tampoco es capaz de afrontar las dificultades que todos los días tenemos, lo vimos con el gran apagón, una semana después seguimos sin noticias", ha criticado el consejero en declaraciones a los periodistas desde la Real Casa de Postas.

Además, ha tildado de "muy grave todo el caos ferroviario" que está viviendo España, algo que "no es nuevo" porque Madrid lleva "más de un año con un caos ferroviario, en las Cercanías y la larga distancia", esta última una "seña de identidad" del país.

"Creemos que este Gobierno si no es capaz de poner sobre la mesa soluciones a todas estas cuestiones lo que tiene que hacer cuanto antes es disolverse, que el presidente del Gobierno dimita, que convoque unas elecciones y que deje paso a un Gobierno que de verdad sí pueda afrontar los retos", ha exigido García Martín.