La Comunidad carga contra el lehendakari por "sacar de contexto" la declaraciones de Ayuso sobre el euskera

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cargado contra el lehendakari, Imano Pradales, por, "sacar de contexto" las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre el euskera, y ha aseverado que la vinculación del idioma vasco con ETA "no está en la cabeza de ningún miembro" del Ejecutivo autonómico.

La polémica entre Ayuso y Pradales se desató el fin de semana, cuando el lehendakari proclamó en un mítin las palabras 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun' (Ayuso escucha, Euskadi euskaldun)", en referencia a que la Comunidad Autónoma es vascófona; a lo que la presidenta madrileña aseguró más tarde que el mandatario vasco había dicho "Ayuso entzun, pim, pam, pum", unas consignas que considera similares a las que en su tiempo lanzaba la banda terrorista ETA.

Pradales ha salido al paso este martes para acusar a Ayuso de hacer una "burda manipulación" de sus palabras y de "banalizar el uso de la violencia", razón por la que incluso ha dejado la puerta abierta a denunciar lo ocurrido. Consultado por este asunto, García Martín ha señalado que "cada uno es dueño de sus declaraciones o preso de ellas".

"Yo creo que la vinculación del euskera con ETA solo puede estar en su cabeza, porque desde luego en la cabeza de la presidenta o la cabeza de cualquier miembro del Gobierno no está", ha destacado el consejero madrileño, que ha aprovechado la ocasión para criticar que "se trate de atacar a la presidenta ya por cualquier cosa".

Así las cosas, García Martín ha criticado que el lehendakari "no tiene otra cosa mejor que hacer que atacar a la presidenta sacando de contexto declaraciones que haya podido realizar". Finalmente, ha apelado a la "tranquilidad" y la "cordura" para que "cada uno pueda defender lo que piense sin tenerse que meter con el contrario".