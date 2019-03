La Comunidad celebra el Día Mundial del Síndrome de Down apoyando programas de plena inclusión

Publicado 21/03/2019 15:35:13 CET

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Miriam Rabaneda, ha visitado hoy el centro ocupacional Tres Olivos gestionado por la Fundación Síndrome de Down Madrid, para mostrar su apoyo al trabajo que esta entidad lleva desarrollando durante 30 años a través de programas encaminados a lograr la plena inclusión familiar, social, educativa y laboral de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual en nuestra región.

Concretamente en este centro, según ha informado la Comunidad de Madrid, esta Fundación realiza una atención integral destinada a adultos con discapacidad intelectual y cuenta con un total de 40 plazas de residencia, 60 de Centro de Día y otras 60 de Centro Ocupacional.

De estas últimas, 30 plazas contratadas de atención diurna intensiva y 3 plazas de apoyo y seguimiento forman parte del Acuerdo Marco de Centro Ocupacional de la Comunidad de Madrid.

"Este tipo de proyectos merecen el reconocimiento de la sociedad madrileña al completo, y desde aquí quiero felicitar a la Fundación Síndrome de Down por la labor social que realizan, por los servicios de información, orientación, promoción de la autonomía personal y formación profesional que impulsan, y por los dos centros que gestionan en nuestra región", ha dicho Rabaneda.