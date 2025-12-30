La Comunidad celebra la licitación del estudio de viabilidad del Cercanías a Navalcarnero: "Ya era hora"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León, interviene durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha celebrado la licitación del estudio de viabilidad para la conexión ferroviaria de Cercanías de Madrid entre las localidades de Móstoles y Navalcarnero.

Lo ha manifestado este martes tras visitar el complejo residencial Aldea Infantil en San Lorenzo de El Escorial después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya informado que el presupuesto de licitación asciende a 738.100 euros (IVA incluido) y la redacción tiene un plazo de 24 meses.

"Ya era hora y ojalá sea así. Es verdad que (Óscar Puente) no es un ministro muy fiable, pero esperemos que en lugar de estar tanto en Twitter y estar insultando permanentemente, se ponga a trabajar por los madrileños", ha expresado la consejera.

Este estudio incluirá el análisis del ámbito suroeste y oeste de la región, planteando otras posibles actuaciones para dar servicio ferroviario a otros municipios del entorno y estudiando la compatibilidad de la propia extensión a Navalcarnero con otras ampliaciones de la red de Cercanías de Madrid.

Asimismo, se estudiará la movilidad de las localidades del entorno hacia las nuevas estaciones planteadas, de forma que se pueda diseñar un esquema de transporte público que permita extender los beneficios de las nuevas líneas a otras poblaciones.

Desde el Ministerio consideran "positivo" la extensión de Cercanías hasta Navalcarnero dado que se trata de un corredor con "gran potencial" de crecimiento que incluye no sólo este municipio, cuyas proyecciones de aumento de la población son notables, sino también un área de influencia que podría beneficiar a muchos otros municipios cercanos al corredor, tales como Cenicientos, Sevilla la Nueva o Navas del Rey.

Este contrato permitirá conocer el estado de las obras de conexión entre Móstoles y Navalcarnero, parcialmente ejecutadas por la Comunidad de Madrid, que quedaron paralizadas en 2012, determinando el grado de avance alcanzado en las obras, el estado en el que se encuentran y el análisis de su posible aprovechamiento total o parcial como alternativa a considerar en el estudio de viabilidad.

En este contexto, se deberá realizar un análisis funcional y de explotación de la actual estación de Móstoles-El Soto como posible cabecera intermedia de la línea.