La Comunidad celebra que TS ponga fin al "gran pucherazo" de 'ley de nietos' y pide "un proceso limpio" para el 29N

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en el Foro Iberoamericano de la Hispanidad: tradición jurídica hispánica - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha celebrado este martes que el Tribunal Supremo haya puesto fin al "gran pucherazo" que pretendía impulsar el Gobierno de la nación con la 'ley de nietos' y pide "un proceso limpio" de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Lo ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación un día después de que el Tribunal Supremo (TS) haya rechazado el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' y haya señalado que no podrán votar en las elecciones generales los nacionalizados por esa vía, salvo aquellos que puedan acreditar que sus antepasados sufrieron exilio.

Desde la plaza de Colón junto a vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, el también portavoz del Gobierno regional ha señalado que reciben esta noticia "con optimismo" porque considera que queda claro que durante este tiempo el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de dar "el gran pucherazo".

"Todo aquello que sabían que no iban a poder ganar en las urnas han tratado de fabricar electores y, por eso, felicitamos esa resolución del Tribunal Supremo que ha puesto fin a ese pucherazo, entre otras cosas porque hemos pillado a este Gobierno con el carrito del helado", ha afirmado.

Es por ello que García Martín ha puesto el foco en la importancia de garantizar que haya "un proceso limpio" y que todo aquel que tenga derecho a votar pueda hacerlo, "pero sin fabricar esos votantes como pretendía hacer el Gobierno".