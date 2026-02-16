Comunidad censura "traición" de Mónica García a los médicos con la "mayor huelga de la historia" y alerta del impacto

Manifestante porta pancarta con lema '¿Tú cotizas? Nosotros no. Hora trabajada, hora cotizada' durante la manifestación contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha censurado este lunes "la traición" a los médicos de la "sectaria" ministra de Sanidad, Mónica García, con la "mayor huelga de la historia de España" de este colectivo para reclamar un Estatuto Marco propio y ha alertado del impacto que los paros tendrán en la Sanidad madrileña.

En declaraciones a los medios en el Hospital Clínico San Carlos, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha insistido en la necesidad de escuchar las reivindicaciones del colectivo de médicos y facultativos, "sin olvidar al resto de categorías profesionales", y ha afeado el intento de "enfrentar".

La convocatoria de huelga comienza este lunes y se prolongará hasta el viernes 20 de febrero. A partir de esa fecha, los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

La huelga estatal está convocada por el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Tras insistir en que "lo único que está haciendo" la ministra de Sanidad "es hacer oposición a la Comunidad de Madrid", la consejera ha defendido reivindicaciones del colectivo en materias como las horas de guardia.

"Yo voy a luchar porque nuestras horas de guardia coticen para la Seguridad Social, no solo en lo que supone salario sino también en tiempo trabajado porque creo que hay otras profesiones igual de honrosas que la nuestra como las Artes Escénicas en las que sí que cuentan las horas extras para la cotización, con lo cual me parece una vergüenza", ha subrayado.

En esta línea, ha reclamado al Ministerio de Sanidad que hable con sus compañeros de Función Pública, Trabajo y Hacienda "para tener una memoria viable, técnica, jurídica y económica" que permita un Estatuto Marco que "represente a todos".

Finalmente, ha dicho que espera que este conflicto laboral se termine lo antes posible "por el bien del Sistema Nacional de Salud y por el de los médicos y de todos los pacientes". En este sentido, ha advertido del impacto que tendrán los paros en la Sanidad madrileña y los pacientes, que por culpa de una "ministra sectaria" van a haber retrasado sus procesos diagnósticos o terapéuticos y en eso es lo que se tienen que fijar".

"¿Qué podemos esperar de una ministra sectaria que en plena pandemia, en vez de estar intubando y salvando vidas, boicoteaba hospitales con pacientes dentro y que cobraba el doble de la Asamblea, cobraba el bono social o hacía de pistolera?", ha finalizado.