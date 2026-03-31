La Comunidad cierra 2025 con una deuda pública del 11,3% del PIB, según el Banco de España

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). Construída a finales de la segunda mitad del siglo XVIII y situada en la parte meridional de la Puerta del Sol, la Real Casa de Correos es actualmente la sede de la pr - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reducido medio punto su deuda en 2025 y se ha situado en el 11,3% del Producto Interior Bruto (PIB), la más baja de todas las regiones de España sin un régimen especial.

Según los datos publicados este martes por el Banco de España correspondientes al cuarto trimestre de 2025, la región cuenta con un endeudamiento del 11,3% del PIB, 8,9 puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 20,2%, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

En comparación con el tercer trimestre del año pasado, la reducción ha sido de dos décimas. Solo hay dos comunidades autónomas con una ratio deuda/PIB menor que la de la región madrileña, ambas con un concierto económico más favorable, como son Navarra (9,4%) y Canarias (10,8%). La tercera con régimen especial, País Vasco (11,5%), supera a la regional en dos décimas.

Así, la Comunidad de Madrid, que es la mayor economía del país al generar casi uno de cada cinco euros del PIB nacional, sólo es responsable de 2,23 euros de cada 100 de deuda española. Con respecto al resto de comunidades autónomas, el endeudamiento regional es 2,5 veces menor que el de Cataluña (28,2%) y Castilla-La Mancha (28,3%). En millones de euros, es 52.257 millones inferior a la catalana.

Por su parte, la deuda de España se sitúa en el 100,7% del PIB. La Comunidad de Madrid hace que se contenga, ya que, si elimináramos la deuda y el PIB de la región, la ratio española crecería hasta el 122,8%.

"El control de gasto realizado por el Ejecutivo autonómico es uno de los factores que han motivado el reconocimiento de las principales agencias de rating internacionales como S&P, Moody's, Fitch y DBRS, que igualan la calificación crediticia de Madrid a la de España", ha destacado el Ejecutivo autonómico.

CINCO CCAA, POR DEBAJO DEL UMBRAL DEL 13% DE LA LEY DE ESTABILIDAD

Según los datos del Banco de España, por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el cuarto trimestre de 2025 la deuda de las comunidades autónomas fue de 341.642 millones de euros (20,2% del PIB), con un crecimiento interanual del 1,7%.

Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (9,4%), Canarias (10,8%), Madrid (11,3%), País Vasco (11,5%) y Asturias (12,3%).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,7%, seguida de la Región de Murcia (31,2%), Castilla-La Mancha (28,3%) y Cataluña (28,2%).

ZARAGOZA, CON LA CIFRA MÁS ELEVADA EN TÉRMINOS DE DEUDA POR HABITANTE

De su lado, la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 20.729 millones de euros (1,2% del PIB), un 9,3% inferior a la del mismo período del año anterior. Dentro de este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 7.000 millones de euros, mientras los que no son capitales de provincia acumularon 10.000 millones de euros y el resto de corporaciones sumaron 4.000 millones.

En cuanto a los municipios con más de 300.000 habitantes, su deuda conjunta se redujo un 16,5% respecto al año anterior, hasta situarse en 4.500 millones de euros. Dentro de este grupo, el Ayuntamiento de Madrid continuó registrando el mayor volumen de deuda, con 1.600 millones de euros, seguido por Barcelona (1.300 millones) y Zaragoza (500 millones).

En términos de deuda por habitante, Zaragoza presentó la cifra más elevada con 767 euros, seguida de Barcelona (743 euros) y Murcia (523 euros). Por el contrario, las menores ratios de deuda por habitante correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, a Alicante, con 62 euros, y a València, con 83 euros.