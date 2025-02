La Comunidad cifra en 194 los ataques de lobo a rebaños en 2024 y anuncia una subida del 25% de las ayudas a ganaderos

Los ganaderos podrán recibir hasta 1.875 euros por fallecimiento en función del tipo y edad del ejemplar

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional elevará un 25% las ayudas existentes a ganaderos por ataques a sus rebaños después de registrar 194 incidentes de este tipo en 2024.

"En concreto 194 ataques ya certificados como ataque de lobo, también hay otras especies como perros silvestres o buitres que también se indemnizan, pero en este caso pues efectivamente no son las cifras que vemos en otras comunidades autónomas como Castilla y León por encima de los 5.000, que es un auténtico drama", ha comentado el consejero ante los medios de comunicación.

En el marco de la primera reunión en tres años de la Mesa del Lobo con expertos, organizaciones y asociaciones ecologistas, Novillo ha especificado que las cuantías podrán llegar hasta 1.875 euros por fallecimiento en función del tipo y edad del ejemplar. Además, ha explicado que podrá sumarse un 10% en el caso de razas autóctonas en peligro de extinción y otro 10% si las explotaciones han tomado previamente medidas preventivas.

Para facilitar el acceso a estos recursos, el Ejecutivo planea poner en marcha un gestor de expedientes en las próximas semanas para informar a los ganaderos sobre los detalles de la tramitación en varios momentos del proceso. La preocupación por agilizar estas ayudas se ha puesto de manifiesto por parte de las organizaciones presentes en la mesa debido a que el número del pasado año supone un aumento de 60 ataques con respecto a 2023.

CONVIVENCIA DEL LOBO CON LOS GANADEROS

Novillo ha defendido que se da "un paso más en lo que es esa convivencia, ese equilibrio a veces tan complicado" entre la protección del lobo como especie y mantener la actividad ganadera.

"En esta mesa se ha debatido mucho y está claro que es esencial anticiparnos todo lo que podamos a que no se produzcan esos ataques, porque no solo genera una pérdida económica al ganadero, sino también una frustración y un desasosiego que queremos paliar, porque ya la actividad en sí es muy complicada", ha expuesto.

Los técnicos del área de Biodiversidad de la Comunidad de Madrid tienen contabilizada una población de alrededor 30 ejemplares de lobos repartidos entre cuatro y seis manadas. Estos profesionales han advertido que dos grupos, La Cepeda-Santa María de la Alameda y Sierra Oeste, se desplazan a las provincias de Ávila y Segovia, y un tercero, ubicado entre Somosierra y Lozoya, podría estar a caballo entre Madrid y Segovia.

Según los últimos datos registrados, los ataques han sido 877 a lo largo de los últimos cinco años, con una media de 175 anuales. Los casi 200 del año pasado afectaron a un total de 382 animales diferentes.

LAS ASOCIACIONES PIDEN REUNIRSE MÁS

Durante el turno de ruegos y preguntas de la Mesa del Lobo ha habido una petición prácticamente unánime. Las asociaciones han pedido regularizar el número de reuniones para que se produzcan con una periodicidad fija. El último encuentro de este tipo se produjo hace 3 años.

Por su parte, el presidente de Asaja Madrid, Francisco José García, ha calificado las nuevas ayudas como "suficientes", pero ha insistido en que lo que buscan es "no tener esos ataques del lobo" en sus explotaciones.

"Y que esa convivencia del lobo con la ganadería no siempre la sufra el ganadero, y al final tenemos que compensarlo con la parte económica, que nosotros lo que queremos es no tener parte económica, tener nuestras explotaciones, llegar todos los días por la mañana y no encontrarnos esas situaciones tan desfavorables cuando hay un ataque del lobo", ha pedido.

Desde la perspectiva ecologista, el representante de Ecologistas en Acción en la Comunidad Jaime Sánchez también se ha posicionado "de acuerdo" con las medidas presentadas por el Ejecutivo. Sin embargo, ha puntualizado que a su organización le "preocupa que haya decidido apoyar las posturas en contra de que el lobo sea una especie protegida".

"Consideramos que el lobo tiene que seguir siendo una especie protegida y desde ese sentido, dado que es una decisión que tiene que tomar el Gobierno de España, pues sí que pensamos que se tiene que mantener el estatus actual. En eso hay un desacuerdo con la Consejería de la Comunidad de Madrid", ha confesado.