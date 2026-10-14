La Comunidad cifra en un 44% el seguimiento de la huelga educativa y los sindicatos lo elevan hasta el 70%

Alumnos a la salida de un instituto durante la primera jornada de huelga educativa indefinida, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha cifrado este miércoles en un 44,6% el seguimiento de la huelga educativa en la primera jornada en la región, mientras que los sindicatos han elevado el dato hasta cerca del 70%.

La consejera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha indicado que la huelga se está desarrollando con normalidad pese a algunos "incidentes aislados", pero ha insistido en que la misma es "política y electoralista".

De esta manera, ha subrayado que el único objetivo que buscan los sindicatos con esta huelga es "parar por completo el sistema educativo", algo que ha enmarcado en el "otoño caliente" del que aseguran que llevan amenazando meses.

En este contexto, miles de profesores y alumnos de la Comunidad de Madrid --7.000 según la Delegación del Gobierno y 150.000, según los organizadores-- se han concentrado esta mañana en la Puerta del Sol para reclamar una educación pública "digna" y "de calidad" durante la primera jornada de la huelga indefinida convocada contra las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Entre las tiendas de la acampada por la vivienda, pitidos, aplausos, gritos y alguna cacerolada, la marea verde de profesores y alumnos se ha agrupado para reclamar "más recursos y mejores condiciones laborales, 600 euros más al mes, bajada de ratios, frenar la segregación educativa o eliminar la burocracia".

La protesta ha congregado a todos los niveles de la educación pública excepto al universitario, aunque sí se han sumado plataformas de la Universidad Complutense y de la Universidad Rey Juan Carlos. Precisamente, en la primera de estas se han vivido momentos de tensión que han desembocado en cargas policiales y la detención de cinco personas durante la mañana.