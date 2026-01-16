Comunidad cifra en 5,1 millones el impacto de huelga por Estatuto Marco: 2.800 cirugías y 63.000 consultas suspendidas

Una persona durante la manifestación de médicos de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 5,1 millones de euros el impacto económico para la Administración autonómica de las seis jornadas de huelga por el Estatuto Marco en diciembre y enero, con 2.800 cirugías, casi 6.700 pruebas diagnósticas y 63.000 consultas externas suspendidas, según las cifras trasladadas por el Gobierno regional.

En concreto, estas cifras son el balance de las cuatro jornadas de paros convocadas en diciembre (del 9 al 12) y las dos registradas esta misma semana (14 y 15) en el marco de las protestas por el borrador del Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad.

Desde el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso se ha subrayado los efectos asistenciales en la región por la "inoperancia" del Ministerio que dirige Mónica García en relación a este proyecto, con un impacto económico para la Administración autonómica "y, por lo tanto, para todos los madrileños", que asciende a 5,1 millones de euros.