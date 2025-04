La Comunidad cifra en más de 300 millones las pérdidas en la región por el apagón de luz

972734.1.260.149.20250430140513 Varias personas que pasaron la noche en la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas tras cancelar su vuelo por el apagón eléctrico - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha cifrado en 300 millones de euros las pérdidas ocasionados por el apagón de suministro eléctrico de este lunes durante horas que afectó a toda España

"El impacto en nuestra región sería superior a los 300 millones de euros. Pero es muy difícil poderlo calcular, lógicamente, ahora los autónomos, las pymes y las empresas de nuestra región y de nuestro país, lógicamente, tendrán que analizar todas las pérdidas que se hayan producido", ha afirmado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Así, García Martín ha subrayado que las pérdidas no son solo por falta de actividad sino por los productos que son perecederos y que hayan podido echar a perder, afectando especialmente al sector hostelero y al de la distribución.

Los empresarios cifran también en más de 1.000 millones de euros las pérdidas para toda España aunque "todavía es muy pronto". Y, perdone, pero la primera de las preguntas no la he entendido, no sé si la he captado bien.

La infraestructura y el servicio ferroviario está recuperando totalmente la normalidad tras el apagón del lunes que interrumpió el suministro eléctrico durante varias horas, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y el Metro de Madrid ya funciona con normalidad y al 100% desde ayer.