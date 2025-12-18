La Comunidad cifra en 4 millones sobrecoste por huelga sanitaria y avisa de paros "indefinidos y orquestados" por García

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante un desayuno socio-sanitario, organizado por Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, ha cifrado en cuatro millones el sobrecoste generado por la pasada huelga estatal sanitaria por el Estatuto Marco, que obligó a suspender "aproximadamente 2.000 cirugías, 50.000 consultas y 5.000 pruebas diagnósticas", y ha avisado de unos paros que serán "indefinidos y orquestados" por la propia ministra de Sanidad, Mónica García.

En declaraciones a los periodistas en la antesala del Pleno de la Asamblea de Madrid, la consejera ha criticado que la ministra "rompiera las negociaciones con los sindicatos médicos perpetuando una huelga que puede ser indefinida", después de que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se levantaran de la mesa de negociación en la reunión de este miércoles por el borrador del Estatuto.

"La ministra de Sanidad va a ser recordada como la traidora a sus compañeros de profesión y, además, va a ser recordada también por intransigente, por falta de diálogo, por falta de capacidad de gestión ya que al Estatuto Marco se suma la ley del medicamento con 400 alegaciones que no van a hacer que lleguen antes todas las innovaciones como queríamos, la no ley de listas de espera, la falta de trabajar en un plan de recursos humanos que hace que estemos en una situación crítica...", ha citado la consejera.

Así, ha asegurado que García quiere "perpetuar" una huelga para "desguazar lo más preciado" que tienen los españoles, que el Sistema Nacional de Salud, algo que va a suponer "un daño irreparable".

Considera Matute que esto es "la consecuencia de poner a una sectaria y no a un profesional que ama la vida" al frente del Ministerio de Sanidad, además de insistirle en que retire ese proyecto de Estatuto Marco "de la vergüenza" y que tiene "a toda la profesión en contra".

"Desde luego el Estatuto Marco que existe hay que reformarlo, pero hay que hacer las cosas bien (...) Ella habla de que desguazamos la sanidad, las comunidades autónomas y fundamentalmente la Comunidad de Madrid porque está obsesionado con nosotros, pero es ella la que le ha quitado el 50% del presupuesto a la Sanidad", ha reprochado Matute, quien considera que lo único que está buscando "el sanchismo" es "el guerracivilismo, el enfrentamiento y la crispación".

Por ello, ha vuelto a pedir a la ministra de Sanidad que dimita porque cree que está "creando un daño que va a ser irreparable" y que va a costar "reconstruir". "No vamos a consentir este despropósito, aunque creo que vamos a una huelga indefinida, orquestada y promocionada por el propio Ministerio", ha valorad.