La Comunidad concede 28.000 cheques guardería, que llegan al 100% de los solicitantes que cumplían los requisitos

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha concedido 28.000 becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada durante este curso 2020-2021, dando cobertura al cien por cien de los solicitantes del conocido como cheque guardería que cumplían los requisitos.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación y Juventud, el total de solicitudes se ha situado en 31.000, pero no todas cumplían los requisitos.

Una vez publicada este lunes la resolución de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), las listas de beneficiarios pueden consultarse en la página web institucional de la Comunidad de Madrid, y serán expuestas en las Direcciones de Área Territorial, así como en el Punto de Información y Atención al Ciudadano de la Consejería de Educación y Juventud.

El pago de las becas se hará efectivo mediante la entrega de una tarjeta personalizada con el importe total de la beca, que el beneficiario deberá presentar mensualmente en el centro de matriculación. La tarjeta se enviará por correo al domicilio de los beneficiarios.

Las cuantías son de 100 o de 160 euros mensuales en función de la renta y fundamentalmente benefician a las familias en las que trabajan ambos cónyuges, con el objetivo de fomentar la conciliación familiar y laboral.

La Comunidad de Madrid había previsto una inversión de 37.150.000 euros para los cheques guardería de este curso, que alcanzaría a 33.800 niños madrileños de entre 0 y 3 años, 800 más que el curso anterior por un aumento de 500.000 euros en su dotación.

Esta iniciativa tiene como objetivo extender la Educación Infantil en todas sus etapas, para satisfacer la demanda escolar existente, contribuyendo a garantizar el disfrute del derecho a la educación y el derecho a la igualdad de oportunidades, haciendo que la conciliación de la vida laboral y familiar sea una realidad.

REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS BECAS

Para obtener estas ayudas, la renta per cápita familiar no puede superar el límite de 25.000 euros con el objetivo de favorecer que alcancen al mayor número de personas que lo necesiten. De esta forma, por ejemplo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos que supere los 100.000 euros de renta anual no puede acceder a la beca.

Como novedad en esta convocatoria, los hijos no nacidos computan por primera vez como parte de la unidad familiar a la hora de calcular la renta per cápita para la concesión de la beca.

Otra novedad de esta convocatoria es que los solicitantes con contrato laboral de fijo discontinuo a jornada completa se computan a jornada completa en el criterio de situación laboral, mientras que antes se consideraba jornada parcial.

Se concede 7 puntos a las familias en las que los padres trabajan a jornada completa; cuando existe un solo progenitor y también trabaja todo el día o cuando uno de los padres o tutores está a tiempo completo y el otro tiene un impedimento para atender a su hijo. Las mismas situaciones anteriores se valoran con 5 puntos si es a tiempo parcial.

También se puntúa a las familias numerosas y a los padres o hijos con discapacidad y las situaciones socio familiares justificadas por los Servicios Sociales. Además, el Gobierno madrileño facilita el acceso a las ayudas a las familias con víctimas de violencia de género.

Por otro lado, pueden optar a ellas de forma excepcional los niños mayores de 3 años que deban estar escolarizados un año más en el primer ciclo de Infantil por tener necesidades educativas especiales acreditadas por el Equipo de Atención Temprana.