La Comunidad se consolida como set de rodajes con 2.103 en 2025, un 10% más, incluso para producciones internacionales

Archivo - Rodaje en Madrid de una nueva temporada de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon' (AMC). Foto: Jorge Alvariño - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad se se consolida como set de rodajes con 2.103 en 2025, un 10% más que el año anterior, incluso para producciones internacionales como la cuarta temporada de 'The Walking Dead' o 'Day Drinker', protagonizada por Johnny Deep y Penélope Cruz.

Son datos de la Oficina del Audiovisual autonómica, Film Madrid Region, facilitados por la Comunidad de Madrid en un comunicado, donde han destacado que además fue escenario de las tres películas españolas más taquilleras en lo que va de año, 'Torrente presidente', 'Aída y vuelta' y 'Abuela tremenda'.

Del total, 112 han sido largometrajes, 286 cortometrajes, 198 series de ficción, 612 producciones publicitarias y 241 videoclips. La capital copa la mayoría de ellas, con un notable incremento en municipios como Alcobendas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa de Odón. Han sido más de 7.300 jornadas de grabación, de las que el 70% se hicieron en la capital, y el 30% restante en otras localidades.

La industria audiovisual contribuye a la economía madrileña con el 2,6% de su PIB, con 3.500 empresas que generan más de 29.700 empleos de forma directa. El Ejecutivo autonómico apuesta por proteger, facilitar e incentivar estos rodajes, con una gran variedad y versatilidad de localizaciones, platós, estudios de animación y efectos visuales, han destacado.