La Comunidad contempla 180 plazas para acoger a menores extranjeros no acompañados en 2026

MADRID, 30 Oct.

La Comunidad de Madrid contempla una nueva licitación para el 2026 de un nuevo acuerdo marco para menores extranjeros no acompañados en primera acogida, con una previsión de 180 plazas, según se desprende del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales.

Ante la situación de los menores en la región en los últimos años, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, que lidera Ana Dávila, ve necesario una intervención "inmediata, de forma especializada y cercana", que permita una protección integral de los menores a fin de "lograr su integración social y familiar".

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad continuará con la formulación de estrategias de redefinición de la red asistencial con el fin de "adecuarla a las necesidades que se plantean en cada momento, inspirada en los principios de accesibilidad de los servicios y eficacia en la diversificación de los recursos".

Asimismo, la Consejería hace una "mención especial" a los jóvenes migrantes no acompañados que plantean "unas necesidades específicas a nivel emocional y de salud mental que resultan cualitativamente más intensas".

"Preocupa el incremento de llegada de estos menores y la posibilidad de derivación masiva de menores desde Canarias, así como la respuesta que, desde la entidad de protección, debe darse al asumir su guarda en atención inmediata y su tutela, así como su inserción sociolaboral y transición a la vida independiente", detalla en el programa 'Protección a la familia y al menor'.

La combinación de ambos factores "obliga" a la Comunidad de Madrid a la consolidación de 87 plazas en media estancia, así como el incremento de 25 en la red de pisos de menores extranjeros no acompañados con necesidades específicas y la nueva licitación para el 2026 de un nuevo acuerdo marco para este perfil de menores con una previsión de 180.

Además, para atender a estas necesidades específicas, se está desarrollando un Programa de Valoración Psiquiátrica y Seguimiento Psicoterapéutico para menores migrantes no acompañados que, en coordinación con los recursos de acogida puede discriminar la existencia o no de situaciones que requieren de atención psicológica y/o psiquiátrica especializada.

En cuanto a los centros de primera acogida, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinará 8.252.947 euros para el próximo año, mientras que el centro de acogida de La Cantueña, situada en la localidad de Fuenlabrada, recibirá 6.333.467 euros.