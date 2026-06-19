La Comunidad convoca su primer Concurso de Catadores de Aceite de Oliva Virgen para impulsar "la excelencia" del sector

Cata de aceites en la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha convocado la primera edición del Concurso de Catadores de Aceite de Oliva Virgen, una iniciativa con la que busca poner en valor esta figura profesional, reforzar su papel como garante de la calidad del producto y atraer nuevos perfiles a una disciplina clave para el sector agroalimentario regional.

El certamen se celebrará los días 24 y 25 de octubre en la finca experimental El Encín, en Alcalá de Henares, dependiente del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), según ha informado este viernes el Gobierno autonómico en un comunicado.

La convocatoria contempla dos modalidades, una dirigida a expertos acreditados y otra destinada a aficionados que cumplan los requisitos establecidos. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

La categoría profesional contará con un máximo de 40 participantes, que durante dos jornadas realizarán pruebas de cata a ciegas para identificar y evaluar las características organolépticas de distintas muestras de aceite de oliva virgen. Los tres primeros clasificados recibirán premios de 8.000, 4.000 y 2.000 euros, respectivamente.

Por su parte, la modalidad amateur se desarrollará el 25 de octubre, también con un máximo de 40 participantes, y repartirá premios de 500, 300 y 200 euros para los tres mejores catadores.

Según destaca el Ejecutivo regional, el objetivo es impulsar la formación y especialización en una actividad que exige un entrenamiento constante y riguroso para determinar la calidad de un producto estratégico para la agricultura y la industria alimentaria.

El jurado estará integrado por especialistas del IMIDRA, miembros del Panel de Catadores de la Comunidad de Madrid, representantes de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Madrid y profesionales de la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Los ganadores serán seleccionados en función de la puntuación obtenida en las distintas pruebas y del grado de acierto en la identificación de los atributos de las muestras analizadas.

EL PANEL OFICIAL REALIZA MÁS DE 300 CATAS AL AÑO

El concurso se celebrará en las instalaciones de El Encín, donde el IMIDRA gestiona el Panel Oficial de Cata de Aceite de Oliva Virgen de la Comunidad de Madrid.

Este órgano está formado por 16 especialistas que realizan cada año más de 300 catas para el sector oleícola, certificando la calidad de aceites producidos tanto en la región como en otras zonas de España.

La Comunidad de Madrid considera que esta nueva iniciativa contribuirá a reforzar la excelencia del sector, fomentar el relevo generacional entre los catadores y seguir impulsando la calidad diferenciada de los aceites madrileños.