La Comunidad crea un comité de emergencias de salud animal para anticiparse a crisis sanitarias y zoonosis

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha aprobado la creación de un comité técnico para mejorar la coordinación y la respuesta ante posibles crisis sanitarias relacionadas con animales y enfermedades transmisibles a humanos, en un paso que busca reforzar la prevención en ámbitos que van desde la ganadería hasta la salud pública.

El Consejo de Gobierno, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha dado 'luz verde' a este nuevo órgano, según publica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de anticiparse a situaciones de riesgo y mejorar la gestión de emergencias en sanidad animal y zoonosis.

El Comité Técnico nace como un órgano de asesoramiento y coordinación que permitirá analizar escenarios de riesgo, compartir información entre consejerías y proponer medidas ante posibles brotes o crisis sanitarias. Su ámbito de actuación abarcará desde enfermedades animales de declaración obligatoria hasta aquellas zoonosis con impacto en la salud pública.

En este sentido, el nuevo órgano busca dar una respuesta más eficaz y homogénea en situaciones complejas que puedan afectar tanto a la cabaña ganadera como al conjunto de la población, teniendo en cuenta factores como la seguridad alimentaria, el impacto económico o la salud pública.

El comité estará integrado por representantes de distintas áreas del Gobierno regional, como Sanidad, Medio Ambiente, Biodiversidad, Seguridad y Emergencias, o Infraestructuras, junto a oros organismos técnicos y científicos de la Comunidad de Madrid.

Además, podrán incorporarse expertos de universidades, centros de investigación y entidades profesionales. Esto permitirá reforzar el enfoque técnico y científico en la toma de decisiones y en la elaboración de recomendaciones.

REUNIONES PERIÓDICAS Y ACTIVACIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO

El comité se reunirá al menos dos veces al año en sesión ordinaria, aunque podrá convocarse de forma extraordinaria cuando la situación lo requiera. También se prevé la creación de grupos de trabajo específicos para abordar cuestiones técnicas concretas.

Sus acuerdos no tendrán carácter ejecutivo, pero servirán de base para orientar la actuación de los órganos competentes en función de criterios técnicos y científicos.

La creación de este órgano no supondrá coste adicional para la Administración regional y se enmarca en la necesidad de reforzar la coordinación institucional ante riesgos sanitarios que, aunque poco visibles en el día a día, pueden tener consecuencias relevantes en la salud, la economía y el entorno.