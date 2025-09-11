La Comunidad creará un canal para mejorar la gestión de los servicios públicos con propuestas de sus empleados

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la creación de la 'Línea Abierta por la Eficiencia', una nueva iniciativa para mejorar la gestión de los servicios públicos recogiendo propuestas de sus empleados.

Lo ha detallado este jueves en el Debate del Estado de la Región que se celebra en la Asamblea de Madrid, donde ha explicado que este canal se articulará como un espacio autónomo dentro del portal corporativo de la Comunidad, al que podrán acceder los trabajadores públicos para presentar sus sugerencias de mejora, que se tramitarán de manera íntegramente electrónica.

Así, podrán proponer sus ideas para mejorar y optimizar los servicios a la ciudadanía, en aspectos como la simplificación regulatoria, la eliminación de cargas administrativas para ciudadanos y empresas, o una mayor eficacia y eficiencia en la gestión administrativa y de los fondos públicos.

Todas las iniciativas recibidas serán valoradas por un comité de expertos y los autores de aquellas que sean aceptadas y aplicadas recibirán un reconocimiento público. Asimismo, les servirá para avanzar en la carrera profesional, aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno.

Esta Línea se desarrollará en los próximos meses para su puesta en marcha en la Comunidad de Madrid a partir del próximo año 2026.