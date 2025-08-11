Comunidad critica la gestión para el traslado de menores a la Península, que tilda de "nefasta" e "interesada"

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha censurado este lunes la gestión por parte del Gobierno central para el traslado de menores migrantes a la Península, que ha tildado de "nefasta" e "interesada", y ha subrayado que, pese a contar con recursos "tensionados", cumplirá con su obligación

En declaraciones a los medios de comunicación en Majadahonda, el consejero madrileño ha criticado nuevamente la falta de información que están recibiendo las Comunidades Autónomas. "Hoy veíamos la nefasta gestión que tienen hasta que buscar vuelos comerciales y no saben si eso se va a producir o no --los traslados de Canarias a la Península--. Eso es una muestra de cómo se está gestionando la inmigración en este país", ha denunciado.

El consejero también ha sido preguntado por unas declaraciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en las que ha tildado de "indecente" que los menores que salen de Canarias no puedan ir al centro de Pozuelo de Alarcón porque cuando los niños y los ucranianos estuvieron allí, "no había un problema de licencia, no había un problema de uso", que es lo que han alegado desde la Comunidad de Madrid, "que no es compatible el uso residencial".

En este sentido, ha aconsejado al presidente canario "poner el foco donde se le está generando el problema" y que, en su opinión es "la gestión totalmente errática, ahora incluso interesada por parte del gobierno de Pedro Sánchez de crear un problema con la inmigración, para poder hacer esa pinza con Vox y poder perjudicar al PP".

"Es la única conclusión que uno saca porque no se puede gestionar peor", ha subrayado Novillo, que ha recalcado que, pese a que los recursos de la región están "tensionados", el Gobierno regional cumplirá con su obligación "de atender a todos los menores pero en condiciones como se tienen que prestar".

Al hilo, ha resaltado que "evidentemente se hará todo el esfuerzo posible" para que, si al final llegan, se les atienda en las condiciones que se merecen. "Tenemos los centros muy tensionados, que se nos está llevando al límite precisamente a las comunidades y lo que pedimos es responsabilidad, ir al origen, que esto no se produzca en origen, y luego, pues evidentemente más información, intentar hacer un reparto equitativo en todo el país", ha subrayado.

En este sentido, ha recalcado que el Gobierno "tiene a inmigrantes hacinados en instalaciones militares y no lo hace por capricho sino porque puede saltarse todas las normativas en prevención de riesgos, en autoprotección y puede tenerlos ahí hacinados".

"Lo que no puede obligar es al Ayuntamiento de Córdoba a conmulgar con ruedas de molino y dar una licencia que no corresponde y tendrá que cumplir la legalidad para poder abrir una instalación y atender en condiciones a gente que lo ha pasado muy mal, que está en condiciones muy penosas, tener que haber abandonado sus territorios, toda esa travesía que han tenido que pasar, muchos se han quedado en el camino", ha explicado.

En la misma línea, ha censurado la "política errática de puertas abiertas" que según él prima el Gobierno de Pedro Sánchez y que conlleva un "efecto llamada". "De una vez por todas yo creo que tiene que dar un paso adelante y cambiar esta política, informar a las comunidades autónomas que luego tienen que hacerse cargo y dejar de lado en un tema tan importante el uso político", ha denunciado.