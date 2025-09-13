La Comunidad critica que "líderes de la izquierda y del Gobierno central llamen al boicot" de la Vuelta Ciclista

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado que determinadas fuerzas políticas, líderes de la izquierda y el Gobierno central llamen al boicot" de la Vuelta Ciclista a España por la participación del equipo israelí Israel-Premier Tech y en apoyo del pueblo palestino.

En declaraciones a los medios este sábado en la salida de la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista 2025, García Martín ha pedido que "se dote de medios" a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

"No tiene ningún sentido que desde determinadas fuerzas políticas, líderes de la izquierda y desde el propio Gobierno Central se esté llamando al boicot de la Vuelta Ciclista a España, porque es tanto como llamar al boicot de nuestro propio país", ha ampliado el consejero de Presidencia.

Además, ha deseado que a lo largo del fin de semana se hable "de deporte en libertad, que es lo que representa la Vuelta Ciclista a España".

Respecto a la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid, García Martín ha esgrimido que "va a ser un revulsivo para desarrollar la región desde el punto de vista económico y para mostrarla a todo el mundo".

"Llevamos mucho tiempo peleando para devolver a la Comunidad de Madrid un gran premio, en este caso un gran premio de Fórmula 1", ha añadido.