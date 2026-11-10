La Comunidad critica que sindicatos promuevan ahora "el caos" en Cercanías tras estar ocho años "a la sopa boba"

Viajeros esperan frente a los tornos a poder acceder a los andenes de la estación de Cercanías de Atocha (Madrid), donde afecta la huelga de maquinistas, a 10 de noviembre de 2026. - EUROPA PRESS

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado este martes que los sindicatos promuevan ahora "el caos" en Cercanías tras estar ocho años "a la sopa boba" y "con la pancarta enrollada".

"Por desgracia en la Comunidad de Madrid estamos acostumbrados a ese caos en el Cercanías, en esta ocasión por una huelga por esa falta de inversión, por esa falta de gestión del Gobierno central", ha valorado el también portavoz de Gobierno autonómico tras el acto de incorporación de los nuevos letrados de la Administración autonómica.

Así, ha subrayado que a falta de dos meses casi para que finalice el año ya han sufrido en Cercanías "más de 2.000 incidencias" en la Comunidad de Madrid, que es "un 34% más de incidencias de todas las que se produjeron en 2025".

Considera el consejero que este es el ejemplo de "la falta de gestión y la falta de inversión" de un Gobierno central que ha estado "más pendiente de la corrupción y de pagar los peajes a los partidos independentistas" que de invertir, que de gestionar y de mejorar los transportes públicos.

Sobre la huelga general prevista para este 11 de noviembre, la ha tildado de "ilegal" al asegurar que está promovida por unos sindicatos que no piensan en los derechos de los trabajadores sino que quieren "mantener los privilegios de la casta y de los dirigente sindicales".

"Ahora simplemente porque estamos en una campaña electoral han decidido hacer una huelga general que va a poner en riesgo muchísimos puestos de trabajo, que va a comprometer a muchísimas empresas, a muchísimos autónomos, a muchísimas micropymes, simplemente porque en este momento la izquierda y ultraizquierda han considerado que era oportuno hacer una huelga, que ellos mismos dicen que es una huelga contra la oposición, cosa que nunca habíamos visto en ningún país del mundo", ha valorado.

En el ámbito de sus competencias García Martín ha señalado que verán para que se cumplan los servicios mínimos porque los ciudadanos no pueden ser "rehenes de una huelga ilegal y política" que están impulsando líderes sindicatos para poder mantener "la sopa boba unos cuatros años más". "Nosotros vamos a mantener, por supuestísimo, la actividad institucional de la Comunidad de Madrid y seguiremos trabajando por todos los madrileños", ha apostillado.