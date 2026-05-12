La Comunidad critica la "sobreactuación" del Gobierno por la evacuación del crucero y pide tratarlo con "normalidad"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha echado en cara al Gobierno central su "sobreactuación" por la evacuación del crucero con casos de hantavirus, un proceso que ha encuadrado dentro de la "absoluta normalidad".

"Vemos un Gobierno que se felicita por algo que debería estar dentro de la normalidad, que están sobreactuando. En un principio estuvieron totalmente sobrepasados por esta situación y luego han sobreactuado vendiendo como un éxito algo que debería estar dentro de la absoluta normalidad", ha manifestado en declaraciones a la prensa tras su intervención en un foro sobre IA organizado por CEIM.

En este sentido, preguntado por su valoración de las felicitaciones de la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Gobierno central por la gestión del crucero, García Martín ha reconocido que no ha podido escucharlas, si bien sí le han llegado las valoraciones de presidentes autonómicos y la ciudadanía.

Sin embargo, al respecto de la valoración positiva del presidente de Galicia, Alfonso Rueda, García Martín ha contrapuesto que la gestión del Ejecutivo central "ha sido absolutamente un despropósito" y le ha acusado una vez más "opacidad" y no facilitar toda la información de la que dispone a las Comunidades Autónomas.

A continuación, el consejero ha recordado que las competencias de salud recaen en las comunidades autónomas y el Gobierno de Pedro Sánchez "ha sido capaz de hurtar información" para "utilizar" esta crisis sanitaria "para sacar un pequeño rédito político". "Le ha salido mal porque todos los días hemos visto como este Gobierno es incapaz de gestionar ninguna crisis", ha subrayado.

CONOCEN EL POSITIVO EN EL GÓMEZ ULLA POR LOS MEDIOS

En este sentido, el también portavoz de la Comunidad de Madrid ha reconocido que el Ejecutivo autonómico ha conocido el positivo en hantavirus de uno de los evacuados al Hospital Gómez Ulla a través de la información de los medios de comunicación, y no porque se lo haya notificado el Gobierno central ni el Ministerio de Sanidad.

"Conocimos que se trasladaba a 14 personas a la Comunidad de Madrid por los medios de comunicación, conocimos las decisiones que se han tomado por los medios de comunicación, y hemos conocido este positivo por los medios de comunicación", ha lamentado García Martín, que ha reprochado esta "política de total opacidad".