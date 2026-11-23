La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Durante el pleno el PP ha aprobado la Ley de Abogacía con su mayoría abso - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha defendido este lunes sus instrucciones de neutralidad en las aulas frente a la huelga educativa ante las críticas del Gobierno central y ha hecho hincapié en que son un recordatorio de "una imposición legal".

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase un requerimiento para revocar dichas instrucciones --que aún no ha recibido--, Zarzalejo ha cargado contra un Gobierno "que no ha hecho absolutamente nada por la educación", que quiere "abolir los centros de Educación Especial" y que quiere "eliminar la educación concertada".

Para la consejera, es "una absoluta vergüenza" que el Gobierno que "quiere imponer su modelo único de educación" le diga a la región "de la libertad, de la educación plural" y que cuenta con los "mejores resultados" en PISA que las instrucciones son "represoras o que recuerdan a épocas del franquismo".

Así, en declaraciones remitidas a los medios, la responsable de Educación ha defendido que las directrices "son nada más que el recordatorio de una imposición legal" que se recoge en las normativas educativa y en la de protección del menor, "dictadas por gobiernos socialistas". "Lo que estamos haciendo con esas instrucciones es recordarle a los centros que tienen que estar llenos de conocimiento, libres de cualquier ideología, de cualquier campaña política, de cualquier campaña sindical", ha subrayado, para a continuación incidir en que su objetivo es "proteger tanto a los alumnos, como a las familias, como a los profesores".

La consejera madrileña ha insistido en que no quieren que se utilicen "los pupitres para hacer barricadas en las carreteras, que no se utilice un aula para dar un mitin a favor o no a favor de una campaña, de una reivindicación sindical o que, por ejemplo, las tutorías hacia los padres no se encaminen a que tomen parte en este en este conflicto o en cualquier otro conflicto".

Zarzalejo ha hecho hincapié en que lo que se busca, además, es "quitar presión a los directores" pidiéndoles que comuniquen "incidencias objetivas". "En ningún momento se pide ninguna identificación subjetiva, ninguna identificación de la persona, como pretendía el presidente del Gobierno insinuar este fin de semana", ha remarcado.

En este sentido, ha sostenido que, ante el posible requerimiento, defenderán su "postura", que "no es otra que la de hacer cumplir una obligación legal desde hace 40 años". Y es que ha subrayado que "los colegios tienen que estar libres de cualquier posición de parte política, sindical o reivindicativa, de cualquiera, tanto para un lado como para otro". "Los colegios tienen que estar llenos de conocimiento y no de presión de ninguna clase", ha sentenciado.