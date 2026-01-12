La Comunidad defiende que invierte "más que nunca" en residencias frente a críticas por transferencia a sanidad privada

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este lunes que el Gobierno regional invierte "más que nunca" en residencias, con más de 60.000 plazas en atención a dependencia y discapacidad, frente a las críticas de la oposición por la transferencia de 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) a la sanidad privada.

Así lo ha expresado el también portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, en declaraciones a los periodistas desde Villarejo de Salvanés, después de haberse conocido la transferencia de la Tesorería General para hacer frente al gasto de la libre elección sanitaria en 2021 correspondiente a la Fundación Jiménez Díaz, operada por el Grupo Quirón, tal y como consta en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2024, adelantado por 'Cadena Ser' y consultado por Europa Press.

Sobre ello, García Martín ha asegurado que los remanentes de tesorería van para las necesidades que pueda tener la región, también en el ámbito sanitario, y no se destinan a "ningún grupo empresarial" en concreto.