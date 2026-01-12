Óscar López critica que Ayuso "quite recursos" de residencias para pagar a grupos que "hacen negocio" con su pareja

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Tomás Alonso - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha criticado este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "quite recursos" de residencias para pagar a grupos privados que "hacen negocio" con su pareja, Alberto González Amador.

Se ha referido al trasvase de 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) para el Servicio Madrileño de Salud para hacer frente al gasto de la libre elección sanitaria en 2021 correspondiente a la Fundación Jiménez Díaz, operada por el Grupo Quirón.

Así consta en el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2024 de la Cámara de Cuentas, adelantado por 'Cadena Ser' y consultado por Europa Press, en el que se señala a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 5 de junio de 2024 donde se aprobó esta transferencia.

Óscar López ha destacado que llevan "meses denunciando que la Comunidad de Madrid deteriora la Sanidad Pública" y que ahora "se sabe de dónde quita los recursos", de "cosas tan importantes como las residencias de mayores".

"Todos sabemos lo que está pasando con las residencias en Madrid. Pues bien, 60 millones que estaban destinados a las residencias se dedican al Grupo Quirón. Una vez más, beneficios para sus amigos y para sus colegas", ha rematado.