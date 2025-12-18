La Comunidad defiende que "nunca se reutilizó" material en Hospital de Torrejón y critica que se "alimente ese pábulo"

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, ha defendido este jueves que "nunca se ha reutilizado" material sanitario desechable en el Hospital de Torrejón, tras la polémica por unos audios del gerente de la empresa en los que pedía priorizar prácticas y pacientes rentables, y ha criticado que se quiera "alimentar ese pábulo".

"Me entristece mucho que se den pábulo y difusión a ciertas informaciones que pueden hacer daño a la población cuando no hay pruebas sólidas. El tema de la reutilización de material me parece deplorable que se siga utilizando ese mantra porque no es cierto", ha censurado la consejera en declaraciones a los periodistas desde la antesala del Pleno de la Asamblea regional.

Así, ha subrayado que se realizan inspecciones "de forma continuada" en todos los hospitales y, en concreto, en el Hospital de Torrejón, que ha cifrado en 40. "Cuando salió esta noticia, mandamos a un equipo que estaba formado por distintas direcciones generales y como sabemos cómo estaba ordenada esa casa, pudimos comprobar que eso no estaba ocurriendo", ha aseverado.

Matute ha tildado de "tremendo" que se pueda decir que se está reutilizando material y ha defendido que esto "en el siglo XXI es imposible". Además, ha asegurado que desde el Ministerio les gusta defender que Madrid es un sitio tipo "Cuba, Nicaragua o Corea del Norte".

"Aparte de que eso no ha ocurrido, ningún profesional sanitario, en el hipotético caso de que se le hubiera dado esa orden, hubiera sido capaz de hacerlo (...) No alimenten ese pábulo, que eso sí que me parece un delito a la salud pública, que la gente pueda pensar que en un hospital de la Comunidad de Madrid se pueda estar reutilizando material poniendo en riesgo la salud de las personas. Eso me parece gravísimo", ha reprochado.

Así, la consejera sanitaria ha insistido en que los datos son "tozudos" y ha defendido que hasta ahora no tiene "ningún documento" que acredite ninguna información en este sentido. "Los únicos documentos que tenemos son los de los trabajadores del hospital, los jefes de servicio que nos dicen que están además muy enfadados porque se está poniendo en duda su profesionalidad y desde luego aparte dicen que no han recibido ninguna indicación de hacer todo lo contrario", ha insistido.