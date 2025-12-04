Comunidad defiende unos Presupuestos para "el mayor y mejor Madrid" frente al Gobierno "sin vergüenza y sin Parlamento"

Archivo - La bancada popular durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 14 de noviembre de 2024, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha defendido este jueves unos Presupuestos de la Comunidad para 2026 en la Asamblea regional para "el mayor y mejor Madrid de la historia" frente a un Gobierno de España "sin vergüenza y sin Parlamento" que "incumple el mandato constitucional expreso".

"Unos Presupuestos que son 30.633 millones de euros, los más altos de la historia", ha subrayado la consejera ante la Cámara, en el marco del debate de las enmiendas a la totalidad por parte de la oposición, donde ha señalado que presentar las cuentas ante los parlamentarios es "un acto de responsabilidad y de respeto hacia el dinero público y hacia cada contribuyente madrileño".

En concreto, se ha referido a la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, algo que "no da igual" porque "si se siguen estrictamente las reglas de prórroga presupuestaria, no se podría elevar el gasto por encima del presupuesto inicial del ejercicio que se prórroga".

"Todos los gastos corrientes relacionados con reparaciones, conservaciones que puedan afectar a instituciones e infraestructuras de la Comunidad de Madrid deberían mantenerse en los en los importes de 2023 y serían claramente insuficientes. No se actualizan tampoco las transferencias corrientes entre las que encontramos temas tan importantes como la dependencia, las subvenciones al empleo ni la subvención al Consorcio Regional", ha reprochado.

La prórroga, tal y como ha indicado Albert, deja también sin actualizar las entregas a cuenta, que son "una parte fundamental" de la financiación y que permite que el Gobierno haga "lo que le dé la gana".

"La prórroga para ellos, para el Gobierno central, es una buena excusa cuando se quiere justificar la congelación de una partida concreta", ha afirmado, a la vez que ha defendido que en unas nuevas cuentas podrían ver los "chantajes para continuar en La Moncloa".

Considera la consejera que para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "más cómodo hacer malabares" con la prórroga de las cuentas, "de espaldas al Parlamento y los españoles". A pesar de ello, ha incido en que Madrid seguirá siendo "la región más solidaria" y continuará con las bajadas de impuestos.

"Cuando bajamos los impuestos, lo hacemos midiendo y diseñando con seriedad y rigor qué impuestos reducir, en qué momento, cuándo y cómo. Y el resultado no es que no recaudemos menos, es que recaudamos más (...) No vamos a cambiar un modelo que funciona", ha aseverado.

UNA POLÍTICA FISCAL "EFICAZ"

Así, la responsable económica del Ejecutivo madrileño ha subrayado su apuesta por una política fiscal "adecuada y eficaz" que garantice los recursos necesarios con los que afrontar los gastos previstos, "al tiempo que proporcione a los madrileños el régimen más tributario más favorable de todo el país".

El objetivo del Gobierno regional para 2026 es "dar continuidad" a las políticas que han llevado a Madrid a ser "la primera economía de España" y a ser "la que más empleo genera y la que más inversión atrae, sin dejar a nadie atrás". "Una región que crece en más de 100.000 personas al año, que lógicamente demandan unos servicios públicos de la máxima calidad", ha enfatizado.

En concreto, se ha referido al aumento en el número de nacimiento, algo que "bastante tendrá que ver con la estrategia de natalidad" de Ejecutivo autonómico, y a aquellos ciudadanos que "se convierten en madrileños en el mismo instante en el que deciden venir a Madrid" debido al "dinamismo de la economía, a la calidad de las universidades, al apoyo a emprendedores y a que Madrid es sinónimo de libertad".

"Madrid está de moda, para visitarlo, pero también para vivir, y tenemos la obligación de no defraudar, ni a los que ya estaban aquí, ni a los que vienen de paso, ni a los que libremente llegan con ilusión a construir una nueva vida, gracias a su esfuerzo. Y vengan donde vengan, porque ellos son tan madrileños como todos los demás", ha resaltado.

Con estos presupuestos, ha explicado Albert, se quiere garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales, poniendo el foco especialmente en sanidad, educación o políticas sociales, así como impulsar las inversiones que "transforman, mejoran y preparan la región para el futuro".