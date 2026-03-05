Comunidad defiende la transparencia de sus subvenciones y reprocha a MM ayudas "a dedo" con Carmena en el Ayuntamiento

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Albert recuerda en la semana del 8M la dimisión en 2024 de la directora del Instituto de la Mujer por las ayudas de puntos violetas

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) - La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha defendido que su política de subvenciones es "rotundamente transparente, legal y además justificada hasta el último euro", frente un Ayuntamiento de Madrid bajo Manuela Carmena y sus ayudas "a dedo".

Lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno de este jueves frente a una pregunta del portavoz adjunto de Más Madrid Emilio Delgado, sobre la transparencia de las subvenciones.

Rocío Albert ha afirmado que las subvenciones por concurrencia competitiva han crecido este año en el 2024, que es el último año examinado, 10 puntos y las excepcionales han disminuido 9 puntos.

"Y lo que llaman subvenciones a dedo, no lo son. Son ayudas a la maternidad, son ayudas para todas las que cumplen los requisitos, son ayudas para contratar a personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, son ayudas también para las policías locales que les deberían importar o son ayudas para el plan de inversiones regionales de todos los municipios", ha planteado.

La consejera de Economía ha afirmado que "todas ellas están pasadas por Consejo de Gobierno" y todos cumplen los requisitos, "ninguna de ellas es discrecional".

Frente a ello, ha situado la época de Ahora Madrid en el Consistorio de la capital donde la Intervención General ha afirmado que las subvenciones directas "habían crecido un 76%" además de "los contratos a dedo" de sus "asociaciones de referencia".

"Porque su macho alfa, Errejón, les dijo: 'Debemos construir una red de protección que sirva de refugio para la militancia'. Ustedes están con la militancia, no con los ciudadanos", ha afirmado la consejera, quien ha reprochado que Más Madrid hable de "dedazos" cuando su socio, el PSOE, tiene a un exministro en la cárcel y "al número tres del PSOE imputado por mordidas".

Asimismo, ha puesto la mirada en el Día Internacional de la Mujer (8M) y ha recordado que en 2024 dimitió la entonces directora del Instituto de la Mujer que "tuvo que ser cesada porque se había envainado para ella y para su pareja 250.000 euros por puntos violeta, que no habían ido a las mujeres, sino que habían ido a ella y a su parejita".

Por su parte, Delgado ha afirmado que el Ejecutivo regional vuelca "cantidades multimillonarias" a Quirón que revierten en "las cuentas corrientes" de Alberto González Amador, novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

También ha citado la asociación Patio Campus presidida por el hermano exdirector general de Economía de la Comunidad de Madrid o que se haya otorgado 800.000 euros "a cuatro empresas de innovación tecnológica" que se constituyeron "a la misma hora" y dedican un 20% a la contratación del mismo bufete, el del exministro Rafael Catalá, padre de un diputado regional del PP.