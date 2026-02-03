La Comunidad defiende la vitalidad de su mercado laboral pese a la subida del paro en enero y destaca labor de empresas

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un Desayuno Informativo Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha defendido la vitalidad de su mercado laboral pese a la subida del paro en enero, un mes que "nunca es especialmente bueno para cuestiones de afiliación ni desempleo".

Lo ha manifestado este martes en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1,33% en enero con 3.659 desempleados más en relación al mes de diciembre, hasta alcanzar la cifra global de 278.589 personas en paro en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de enero desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en enero la mayoría de veces (28 veces) mientras que sólo ha bajado en una ocasión.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a enero de 2025, se han registrado 8.981 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,12%.

Además, la afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de enero descendió un 0,96% en relación al mes anterior, y perdió una media de 37.488 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

"Podemos decir y estar satisfechos de que Madrid, a pesar de que enero no es un mes especialmente bueno nunca para las cuestiones de la afiliación ni el desempleo, en términos interanuales el desempleo ha caído en un 3,1%. Son datos que evidencian la vitalidad de nuestro mercado laboral y de nuestra sociedad", ha trasladado la consejera.

CADA DÍA NACEN 78 EMPRESAS

Albert ha defendido la labor de las empresas en la región y ha detallado que cada día nacen 78 empresas, una situación que "no ocurre por generación espontánea, sino porque se ha generado un modelo donde la inversión siempre se siente bienvenida".

"Lo saben todos ustedes, el dinero es exigente, la inversión es un acto de confianza en el futuro y el capital lo que hace es buscar donde las reglas sean claras, donde no se cambie y donde no se penalice por generar valor. Les aseguro que la Comunidad de Madrid es ese lugar", ha apuntado.

La consejera madrileña ha insistido en que su objetivo sigue siendo alcanzar el pleno empleo al final de la legislatura y ha recalcado los datos "fiables" de la Encuesta de Población Activa (EPA). En la actualidad, la región cuenta con una tasa del paro del 7%.

"Con todo nuestro empuje, con el efecto de todo lo que significa toda la transformación digital y las nuevas tecnologías, estoy convencida de que estamos a punto y medio de tener el pleno empleo. Vamos a luchar para conseguirlo", ha zanjado.

Asimismo, ha indicado que la Comunidad de Madrid cuenta con 3,88 millones de afiliados a la Seguridad Social y que en el último cuatrimestre del año se ha creado el 83% de todo el empleo nacional. "Cada día, casi 300 personas encuentran un empleo en la región", ha añadido.