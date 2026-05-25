Comunidad denuncia que Puente "se ríe" de los madrileños y vende "humo" con el proyecto de Cercanías hasta Navalcarnero

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha denunciado este lunes que el Gobierno central "se ríe" de los madrileños y vende "humo" con un proyecto para llevar la red de Cercanías hasta Navalcarnero que, como pronto, vería la luz dentro de 12 o 13 años.

En declaraciones a los medios desde la estación de Metro de Feria de Madrid, el consejero ha censurado que el ministro del ramo, Óscar Puente, se "ríe" de los madrileños y "especialmente" de los municipios afectados por esta ampliación de la línea C-5 desde Móstoles hasta Navalcarnero y del alcalde de esta última localidad, José Luis Adell.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado el estudio de viabilidad de este proyecto, que está estancado desde 2010, con un plazo de 24 meses. Tras este paso, según ha recordado el consejero, habría que hacer un proyecto de obra que tardaría otros 36 meses y posteriormente, ejecutar la obra, algo que tardaría en torno a 44 meses o 46 meses.

"Por lo tanto, más o menos no nos vamos a ver esa obra, los madrileños no vamos a ver esa obra ejecutada como en 12 o 13 años. Por lo tanto, lo que está haciendo, que es lo que hace siempre el Gobierno de Pedro Sánchez, es lanzar bombas de humo, lanzar anuncios que son imposibles de cumplir", ha censurado.

Para el consejería, lo que hace el ministro es "cachondearse de los usuarios" al vender una nueva infraestructura que no se podrá ver "hasta dentro de 12 o 13 años, si va bien; si se retrasa, hasta dentro de 15 años". "Posiblemente, con un poco de suerte, lo mismo yo mismo estoy jubilado cuando se ponga en funcionamiento esa red de transporte", ha ironizado.

En este sentido, ha defendido que el ministro deber ser "más serio" y "coherente" y "no lanzar bombas de humo y no prometer cosas que no va a poder cumplir", algo que ha tildado de "vergüenza". "Se ríe de los madrileños, se ríe de los españoles, solo vende humo y eso me preocupa", ha zanjado.

En este contexto, ha recalcado que el Gobierno central debe asumir su "responsabilidad", ya que ha decidido hacer este proyecto suyo, y dejar de vender "humo" y reírse de los madrileños.