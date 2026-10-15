La Comunidad de Madrid descarta medidas ante "huelga política" y avisa de que no les "amedrentan" camisetas de colores

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, interviene durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha descartado este jueves que vaya a tomar medidas adicionales para acabar con una "huelga política y revolucionaria" en educación y ha avisado de que "no les amedrentan" las camisetas de colores, en alusión a la camiseta verde por la educación pública.

Así lo ha expresado la responsable educativa del Gobierno regional en la Asamblea de Madrid, donde ha comparecido para hablar de las demandas de la comunidad educativa, que este jueves celebra su segunda jornada de huelga para reivindicar mejoras en la pública con más recursos.

Zarzalejo ha señalado que a la izquierda no le interesa "ni la educación, ni los docentes, ni las familias, ni la comunidad educativa madrileña" sino "tomar como rehenes a todos aquellos que les interesa sacar "tajada política y sindical". Además, ha defendido que el derecho a huelga no se puede "imponer" y ha exigido a la izquierda y a los sindicatos que no usen las aulas para "batallas electorales".

VAN A DENUNCIAR "CUALQUIER ACTO DE AGRESIÓN"

A la misma, le ha señalado que desde el Gobierno autonómico no van a activar "ninguna medida" para responder a las demandas "de la primera huelga política revolucionaria" en Madrid, en el marco de lo que denominan un "otoño caliente", salvo garantizar que se cumplan los servicios mínimos y denunciar "cualquier acto de agresión e intimidación" en las aulas, así como salvaguardar el respeto a la educación de los alumnos y al trabajo por parte de los docentes.

"Y por la comunidad educativa, todas, todas las medidas que estamos impulsando son en beneficio de la comunidad educativa, no he hecho otra cosa desde que llegué a la Consejería hace ocho meses, pero sus juegos, sus chantajes, sus pancartas, sus tiendas de campaña y sus camisetas de colores ya le digo yo que no nos amedrentan", ha lanzado.

Al hilo, ha criticado que desde Más Madrid consideren que las manifestaciones y las huelgas son "lo más bonito que tiene Madrid" y ha subrayado que esto no representa a la comunidad educativa en su conjunto. "Es importante que demos que demos voz a todas esas educadoras, docentes, a la gran mayoría de profesionales que no se sienten representados y que, por cierto, estos días están siendo coaccionados, señalados y manipulados para que no puedan acudir a sus puestos de trabajo", ha expresado.

La consejera ha afirmado que la libertad es de todos, "de quien hace huelga y de quien no", y se ha preguntado dónde está también la libertad de las familias para que se garantice el derecho a la educación de sus hijos. "Su sectarismo no nos va a acondicionar y sus llamadas a la violencia no nos van a asustar", ha espetado a la bancada de la izquierda.

Se ha preguntado si también forman parte de la comunidad educativa que la izquierda dice representar las profesionales de Educación Infantil que no comparten la forma en la que se está trasladando la realidad de los centros, los maestros "echados casi a empujones de una reunión de CCOO en su colegios" o los universitarios "que se dedican a estudiar sin insultar ni agredir a la Policía Nacional" en el marco de las protestas por la huelga.

Por último, ha destacado que el Gobierno madrileño va a seguir "defendiendo a las familias y a los profesores que se dedican en cuerpo y alma" a l educación, además de insistir en que seguirán poniendo el foco en "el esfuerzo, el mérito y la capacidad de los alumnos" frente a la "carcoma" que quiere promover la izquierda.