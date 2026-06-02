La Comunidad destaca la afluencia a los espectáculos taurinos en 2025 en Las Ventas y reconoce la actuación de Talavante

Archivo - Fachada de la plaza de toros de las Ventas, a 18 de abril de 2024, en Madrid (España). El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha confirmado que la Comunidad de Madrid tiene intención de estudiar la recuperación de la plaza de to - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha presidido este martes la entrega de premios a los triunfadores de la Feria de San Isidro de 2025, en los que se ha reconocido al torero Alejandro Talavante y el Gobierno regional se ha felicitado por la afluencia a los espectáculos taurinos a lo largo de toda la temporada pasada en Las Ventas.

"En 2025 disfrutamos de una Feria de éxito que nos dejó cifras récord. Casi 600.000 personas acudieron a la plaza a alguno de los festejos, y hoy queremos ponerlo en valor", ha manifestado el consejero durante el acto de entrega de los premios en Las Ventas, otorgados junto al Ayuntamiento de Madrid.

Entre los galardonados destaca el diestro Talavante, reconocido por mayoría como el mejor matador del año pasado en Madrid, donde fue el único que consiguió salir por la puerta grande de Las Ventas a lo largo del ciclo de San Isidro, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Además, Aarón Palacio ha sido reconocido como el mejor novillero tras haber logrado cortar una oreja en la primera novillada de la feria, al tiempo que Jandilla se ha erigido como la mejor ganadería por la "presentación y bravura" de la corrida del 5 de junio.

Por último, el galardón para el toro más bravo ha recaído en 'Frenoso', de la ganadería de Victoriano del Río. De capa negra y 559 kilos, el toro fue ovacionado en el arrastre y lidiado el 16 de mayo por el diestro Fernando Adrián.