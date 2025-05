La Comunidad destaca que "hay más personas trabajando" en la región y subraya que ya hay casi medio millón de autónomos

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha destacado que en la región "hay más personas trabajando" y ha subrayado que los autónomos "continúan creciendo", hasta situarse en las 437.000 personas que trabajan por cuenta propia.

Así lo ha manifestado este martes desde la sede de la Consejería tras conocerse que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid cayó un 1,56% en abril con 4.585 desempleados menos en relación al mes de marzo, hasta alcanzar la cifra global de 289.232 personas en paro.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de abril desde 2008. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en abril la mayoría de veces en Madrid (22 veces) mientras que ha subido en siete ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde 2021.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a abril de 2024, se han registrado 9.401 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,15%.

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante abril subió un 0,33% en relación al mes anterior, y ganó una media de 12.501 cotizantes. La cifra de cotizantes global en la Comunidad de Madrid llega hasta las 3.779.323 personas.

"Hemos vuelto a batir un récord porque ya superamos los 3,7 millones. Además, en términos interanuales más de 103.000 personas se han incorporado este año al mercado laboral. Casi un cuarto del empleo nacional se genera en la Comunidad de Madrid, lo cual nos satisface enormemente", ha subrayado Albert.

Con respecto a la caída del paro, la consejera ha destacado que se ha reducido casi un 1,6% y ha defendido que "no pararán hasta llegar al pleno empleo". Asimismo, ha señalado que Madrid "sigue siendo una región refugio donde se sigue generando empleo, donde la gente sigue viniendo a encontrar un puesto de trabajo".

CONTRATOS

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Comunidad de Madrid registró 152.542 contratos en abril, es decir, 17.791 menos que en el mes anterior, lo que supone una bajada del 10,44%. En tasa interanual subieron un 17,48%, con 32.315 contratos menos que en el mismo mes del año 2024.

Preguntada por esta cuestión, Albert ha insistido en que "hay más personas trabajando" y ha indicado que "no importa el número de contratos". "Nosotros somos un mes que también nos beneficiamos de la Semana Santa, pero lógicamente las comunidades autónomas que más se benefician siguen siendo lugares más turísticos con playa como Cataluña, Valencia o Baleares", ha añadido.

"Lo que hay que mirar no es un mes concreto, sino toda una tendencia, que es más positiva que nunca, porque nunca habíamos tenido tantas personas trabajando. No me importa tanto el número de contratos como el número de personas que están afiliadas a la Seguridad Social", ha zanjado.

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el cuarto mes del año, que suman 289.232 personas en paro, 117.931 son hombres, lo que supone una bajada de 1.785 desempleados respecto al mes anterior y 174.101 son mujeres, 2.800 menos.

En abril, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 1.903 parados menos que a cierre del pasado mes, hasta los 18.932 desempleados, de los cuales 10.331 son hombres y 8.601 son mujeres, mientras que el paro de las personas con 25 años y más alcanzó los 270.300 desempleados.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados en la región madrileña es el de Servicios, con 231.815, 3.705 parados menos que en marzo; seguido de Construcción, con 20.442, que cuenta con 188 parados menos.

Por su parte, Industria cuenta con 15.387 personas en paro, 88 desempleados menos, y Agricultura cuenta con 1.994 parados, lo que se traduce en 66 parados menos. Por otro lado, 19.594 vienen del grupo sin empleo anterior, es decir, 538 personas menos que en marzo.

En cuanto al paro entre extranjeros en la Comunidad de Madrid, se situó en 52.714 personas en abril, lo que se traduce en 778 desempleados más respecto al mes anterior, una bajada del 1,45%. En tasa anual, se registraron 1.444 desempleados extranjeros menos (-2,67%). Del total, 17.815 proceden de países comunitarios y 34.899 de extracomunitarios.