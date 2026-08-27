Comunidad destaca "la rentabilidad" del Gran Premio de F1: "Merece la pena que todos nos sacrifiquemos un poquito"

Fórmula 1 - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha destacado la "rentabilidad" que supondrá para Madrid la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 y ha recordado que la competición durará únicamente "un fin de semana", del 11 al 13 de septiembre, por lo que las posibles molestias que pueda producir a los vecinos serán por un breve espacio de tiempo.

"Merece la pena que todos nos sacrifiquemos un poquito", ha dicho el consejero, que ha subrayado "la rentabilidad que va a tener la Comunidad de Madrid y la ciudad de Madrid con la celebración de ese premio y sobre todo cómo se va a posicionar mundialmente".

En declaraciones a los medios en Quijorna, el consejero se ha mostrado convencido en cualquier caso de que desde el Ayuntamiento de Madrid se pondrán "todos los medios oportunos para intentar minimizar acústicamente los ruidos que se produzcan durante ese fin de semana".

Así lo ha indicado después de que la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid alertase de los niveles "escandalosos" de ruido durante las pruebas de F3, que han alcanzado una media de 102,7 decibelios ponderados A (dBA), con máximos de 107,7 y picos de 109,1 dBA, según sus propias mediciones.

El delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, ya ha adelantado que el circuito de Madring contará con pantallas acústicas, barreras naturales y otras medidas correctoras para reducir las molestias ocasionadas por el ruido durante el Gran Premio de España de Fórmula 1.

"La posibilidad de que se celebre aquí un Gran Premio de F1 es importante porque nos va a poner a los madrileños y a nuestra región a nivel mundial y sobre todo nos va a poner el mapa durante un fin de semana", ha remarcado para señalar que solo serán dos días, del 11 al 13.

PLAN DE MOVILIDAD

En cuanto a la movilidad, Rodrigo ha explicado que el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) ya tiene "preparado y aprobado" el plan de refuerzo para garantizar la llegada al circuito ubicado en el entorno del Recinto Ferial de Ifema Madrid y, en este sentido, ha puesto en valor "la experiencia probada" de este organismo a la hora de organizar el transporte público para "grandes eventos".

"Tenemos un plan de movilidad muy importante y emplazamos a que todos esos madrileños o ciudadanos que nos visiten, que vayan a participar en este gran evento de carácter mundial, que lo hagan, por supuesto, con todas las garantías, con el transporte público madrileño, que es uno de los de mayor calidad que tenemos actualmente", ha zanjado.