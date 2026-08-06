La Comunidad destina 9,6 millones de euros para mejorar la accesibilidad de los centros educativos públicos

La Comunidad de Madrid destina 9,6 millones de euros para mejorar la accesibilidad de los centros educativos públicos de la región - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha destinado 9,6 millones de euros en 29 actuaciones realizadas durante el curso 2025/26 para mejorar la accesibilidad de los centros educativos públicos de la región.

Según recoge el Ejecutivo regional en un comunicado, el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández, ha visitado este jueves el IES Carlos III del distrito San Blas-Canillejas.

En este centro el Gobierno autonómico ha invertido más de 1 millón de euros para obras de adaptación de los accesos, instalación de sistemas de elevación y reconfiguración de zonas comunes para facilitar la autonomía de las personas con movilidad reducida.

Esta actuación se enmarca en el plan de inversiones que el Gobierno regional desarrolla de forma continuada en estos espacios para eliminar las barreras arquitectónicas, favorecer la plena inclusión de los alumnos y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a las aulas, elementos que ya se incluyen en todos los centros educativos de nueva construcción.