La Comunidad destina cinco millones a la compra de siete camiones nodriza para el Cuerpo de Bomberos

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, durante su primera visita a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) - EUROPA PRESS

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid destinará cerca de cinco millones de euros a la adquisición de siete nuevos camiones nodriza para el Cuerpo de Bomberos regional, unos vehículos con capacidad para transportar y almacenar 11.500 litros de agua y que permitirán mejorar la presión y la agilidad en las labores de extinción de incendios.

Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Jorge Rodrigo, durante su primera visita a la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), donde ha defendido la necesidad de seguir invirtiendo en la renovación del material móvil de los servicios de emergencias.

Rodrigo ha explicado que la inversión, aprobada en el último Consejo de Gobierno, permitirá incorporar siete vehículos de gran tamaño destinados a prestar servicio en las intervenciones de emergencia, especialmente en las tareas de extinción de incendios.

En este sentido, ha recordado los fuegos registrados este verano en la Sierra Oeste y ha subrayado la importancia de mantener y renovar los recursos del Cuerpo de Bomberos para hacer frente a las necesidades que se producen, especialmente durante el periodo estival.

Durante su visita a la ASEM112, Rodrigo ha destacado la labor de los profesionales y voluntarios que trabajan en la agencia y ha calificado de "ejemplar" el centro de coordinación de emergencias 112. A su juicio, la experiencia acumulada durante episodios como la borrasca 'Filomena', la dana y distintas inundaciones demuestra la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia madrileños.