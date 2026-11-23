Archivo - Archivo.- Servidores de datos - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha recriminado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que quiere hacer pagar a los centros de datos las consecuencias de su política energética, "con una regulación que amenaza con multas millonarias y requisitos inasumibles".

"El Gobierno quiere tapar las vergüenzas de su política energética trasladando la factura a las empresas, en lugar de ofrecer soluciones que permitan garantizar el suministro eléctrico y favorecer las inversiones", ha subrayado en declaraciones remitidas a los medios.

A su juicio, esta estrategia queda reflejada en el régimen sancionador que el Ejecutivo central ha incorporado a la normativa, que contempla multas de hasta seis millones de euros por incumplir los criterios de sostenibilidad energética e hídrica o no facilitar la información exigida en los plazos establecidos.

"Es una muestra más de cómo el Gobierno, en lugar de atender las necesidades reales del sector, recurre a las amenazas y las imposiciones para obligar a las empresas a asumir unas condiciones que consideran inviables", ha apuntado.

La Comunidad de Madrid, que recurrirá en los tribunales este decreto, pedirá medidas cautelares y lo denunciará en Europa, ha insistido en que este texto generará inseguridad jurídica, ahuyentará nuevas inversiones y provocarán la cancelación de proyectos en España, especialmente en la Comunidad de Madrid.

"No se puede pretender convertir nuestro país en un referente digital mientras se castiga a las empresas que quieren invertir y desarrollar aquí sus proyectos", ha zanjado.