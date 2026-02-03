La Comunidad ejecuta más del 70% de los fondos europeos y confía en cumplir con la mayoría de inversiones previstas

1048186.1.260.149.20260203104255 La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante un Desayuno Informativo Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha informado este martes de que la Comunidad de Madrid ha ejecutado hasta el momento más del 70% de los fondos europeos 'Next Generation EU' y tiene formalizados más de 93% --con posibilidad de ejecutar-- y confía en cumplir con la mayoría de inversiones previstas.

En los 'Desayunos Madrid' de Europa Press, ha afirmado que la región presentó en su momento proyectos concretos que iban a "mejorar los servicios públicos" y que no fueron "tenidos en cuenta" por el Gobierno de la nación, que los asignó "de forma arbitraria".

"Nos asignaron un 11% cuando representamos casi un 15% de la población. Y además, por PIB, representamos casi el 20%. Pero con este 11%, nosotros nos lo tomamos muy en serio, tuvimos que crear, incluso, programas 'ad hoc' para saber cómo se tenía que justificar y hacer la trazabilidad de los fondos europeos. Pero podemos estar muy orgullosos porque Madrid es la comunidad autónoma que más fondos ha ejecutado", ha reivindicado.

Además, ha señalado que hasta junio de este año el Gobierno autonómico tiene capacidad para ejecutar estos fondos y está convencida de que no va a devolver "prácticamente nada" o cuestiones muy puntuales, pese a que son unos fondos que "fueron muy mal diseñados".

En concreto, en la inversión destinada a la digitalización, la consejera ha señalado que "nadie ha querido ni presentarse a las licitaciones ni por tanto han podido ser ejecutados", precisamente por ese diseño.

"Hay un montón de dinero que va a tener que devolverse por parte del Gobierno central a Bruselas porque la forma de gestionarlo ha hecho que no se puedan ejecutar", ha criticado Albert.

A la vez que censurado que Sánchez haya anunciado "por arte de birlibirloque" un nuevo fondo para intentar no devolver esa inversión europea pero que "no saben muy bien" cómo va a funcionar.

Considera así que España se puede convertir en el "hazmerreír" del resto de países de la UE al ser el que tenga que "devolver más fondos", algo que le "entristece enormemente".