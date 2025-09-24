La Comunidad enmarca la prohibición de comprar armas a Israel en "una nueva engañifa del Gobierno de Sánchez"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha enmarcado que la prohibición de comprar armas a Israel en "una nueva engañifa del Gobierno de Pedro Sánchez"

Lo ha expresado este miércoles en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, donde ha criticado a Sánchez por utilizar a Palestina como "excusa" para "tapar las vergüenzas de todos y cada uno de los casos de corrupción" que están "afectando" al Gobierno central.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, afirmó este martes que la prohibición apenas tendrá impacto en la economía nacional y que servirá para fomentar la autonomía estratégica europea en el sector de la defensa. Al ser preguntado por esta cuestión, García Martín ha subrayado que "es difícil evaluar una medida que han dejado abierta".

"El ministro Cuerpo es el único que ha dicho la verdad en todo esto sobre ese embargo que han dejado abierto salvo que se necesite. Con lo cual, realmente, creo que una vez más es una nueva engañifa del Gobierno de Pedro Sánchez", ha insistido.

Asimismo, el también portavoz del Ejecutivo autonómico ha mostrado "preocupación" porque Hamás "haya vuelto a felicitar" a Sánchez y al Gobierno central por "las decisiones que se tomaron". "Un grupo terrorista felicitando al presidente. Entiendo que ese es otro de los motivos por los cuales se han anulado esas entrevistas que tenía previsto hacer hoy ante dos medios internacionales", ha añadido.