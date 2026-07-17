La Comunidad envía cuatro dotaciones terrestres y una unidad de mando al incendio de La Mierla (Guadalajara)

Una columna de humo se ve en la distancia, a 17 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Rafael Martín - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid, en el marco de colaboración con Castilla-La Mancha, ha enviado cuatro dotaciones terrestres y una unidad de mando, al incendio que se declaró este jueves en La Mierla (Guadalajara).

En concreto, el Ejecutivo autonómico ha señalado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación que ha enviado un total de 19 efectivos al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Guadalajara, donde se está trabajando en la extinción del incendio.

Estas dotaciones han salido a las 19 horas desde el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares. El Infocam ha señalado este viernes, a través de su cuenta de 'X', que el incendio continúa en situación operativa de nivel 2 y en la extinción trabajan 22 medios aéreos, 40 medios terrestres y 329 efectivos.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha acordado con esta Castilla-La Mancha actuar en las provincias de Guadalajara y Toledo de manera automática en el caso de emergencia por incendio forestal para que se concentren todos los esfuerzos en este grave incendio que ya afecta a 2.054 hectáreas.