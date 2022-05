La Comunidad estabilizará más de 9.500 plazas para todas las categorías del Sermas, la mayoría por concurso de méritos

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de Sectorial de Sanidad que ha celebrado este martes una reunión extraordinaria para abordar la negociación de la Ley 20/2021 de disminución de la temporalidad ha acordado este martes, con el único rechazo del sindicato de médicos Amyts, una oferta de estabilización en el empleo de 9.577 plazas para profesionales de todas las categorías profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

La Mesa, en la que están representada la Comunidad y cinco organizaciones sindicales (UGT, CC.OO., Satse, Amyts y CSIT Unión Profesional), ha acordado así un incremento del 46% en el número de plazas a estabilizar dentro de los profesionales de la Sanidad pública madrileña.

En concreto, la oferta de plazas dentro del marco de la Ley 20/21 para lograr la reducción de temporalidad y estabilización en el empleo será de 9.577 plazas para profesionales de todas las categorías y será, casi en su totalidad, por el sistema de concurso de méritos.

La reunión de la mesa, con carácter extraordinario, ha tenido lugar coincidiendo con el inicio de la huelga indefinida convocada por la Plataforma Médicos y FEA No Fijos de Madrid-MUD, SomosUrgencias SomosUNO y el sindicato de médicos Amyts para denunciar la "alta temporalidad" en el Sermas, que llega al 55% de la plantilla.

En este marco, el acuerdo ha contado con el respaldo de todos los sindicatos presentes en la mesa excepto Amyts, convocante de la huelga. "Nadie ajeno a la Mesa Sectorial tiene capacidad, ni puede forzar negociación alguna, ni hacer entender que cuenta con atribuciones que no resisten más allá de la propia demagogia. Ni colegios profesionales, ni plataformas varias, ni sindicatos ajenos a la mesa y sin representatividad se pueden arrogar atribuciones que no tienen. Este mandato constitucional es el que garantiza que los derechos de los profesionales sean defendidos por sus representantes legítimos, quienes velarán porque se defiendan los intereses de todos los trabajadores y no sólo de una parte", afirmar CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y Satse en un comunicado conjunto.

En este sentido, han recordado que su preocupación y exigencia, "con la responsabilidad" que les "obliga", es que se negocien, convoquen y desarrollen "los procesos con todas las garantías jurídicas necesarias para que ninguno de ellos sea paralizado en un futuro".

Por ello, han expuesto, de los procesos que provienen de los acuerdos de estabilización del empleo previos, se ha llevado a cabo la estabilización de casi 29.000 puestos y de la Ley 20/21, un total de 9.577.

En concreto, a día de hoy, el Sermas tiene en marcha 81 procesos selectivos por concurso oposición para cubrir 28.142 plazas en más de 69 categorías estatutarias, como consecuencia de la publicación de las OPE de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y cuyas convocatorias, que se encuentran en diferentes fases de ejecución, se agilizarán al máximo después del impacto de la pandemia.

Respecto a los facultativos, en este momento hay convocadas 47 especialidades médicas que supondrán la adquisición de la condición de personal estatutario fijo de 4.725 profesionales.

"En el espíritu de la negociación siempre ha estado el fijar las condiciones más favorables posibles para los y las aspirantes, pero siempre dentro de la legislación en vigor en cada caso y en cada momento, y a las bases de todos los procesos celebrados hasta ahora nos remitimos", han defendido.

Igualmente, los sindicatos han recalcado el compromiso de la Consejería de Sanidad para llevar a cabo concursos de traslado para las especialidades médicas.

En cualquier caso, los cuatro sindicatos han exigido al Gobierno madrileño, "con el fin de evitar muchos de los problemas que al final acaban sucediéndose proceso tras proceso", que deje de disminuir los recursos para los servicios públicos, que, entre otras cosas, "hace que dichos procesos no se resuelvan con la celeridad requerida, lo que provoca que Madrid sea una de las CCAA que mayor temporalidad y fraude de ley tiene entre sus profesionales".

Así, ven "imprescindible" la digitalización en formato unificado en el Sermas de los expedientes de los candidatos al considerar que "no es de recibo que cada proceso (bolsa, OPE, etc.) se tengan que presentar todos los méritos, se impriman y se baremen de nuevo. "En el siglo XXI esto debe terminar, por el bien de los candidatos y por la celeridad de los procesos", zanjan.