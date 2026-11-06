La Comunidad estrena 'Historias con Vida' con rutas para descubrir el patrimonio de cuatro pueblos de la región

Jesús Olivas e Isabel Trujillo en la visita a Colmenar de Oreja - EUROPA PRESS

COLMENAR DE OREJA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha este sábado el programa 'Historias con Vida', una iniciativa que propone descubrir el patrimonio de cuatro municipios de Las Vegas y la Alcarria Madrileña a través de rutas turísticas gratuitas en las que los vecinos mayores se convertirán en narradores de la historia de sus pueblos.

La propuesta, integrada en el proyecto 'Pueblos Vida', se desarrollará durante todos los sábados de noviembre y combinará las explicaciones de guías turísticos con los recuerdos y conocimientos de los habitantes de estas localidades sobre la arquitectura tradicional, las fiestas populares, los antiguos oficios y la gastronomía.

Colmenar de Oreja inaugurará el programa este sábado con una visita a algunos de sus principales atractivos patrimoniales, como la Plaza Mayor, la iglesia de Santa María la Mayor y el Teatro Diéguez. Los participantes estarán acompañados por Jesús Olivas, vecino de la localidad y antiguo relojero, y por Isabel Trujillo, técnica de Turismo del municipio.

La experiencia permitirá conocer no solo la historia de estos edificios, sino también las vivencias que esconden. Así, la Plaza Mayor, con sus soportales y balconadas de madera, fue durante décadas un lugar de encuentro en el que los propietarios de las tierras seleccionaban a los jornaleros que necesitaban para trabajar en el campo.

"Aquí era donde se reunía la gente para conseguir trabajo", ha explicado Olivas durante una visita en la que ha participado Europa Press, en la que ha recordado cómo los trabajadores acudían a primera hora de la mañana para esperar a los propietarios de las tierras, que elegían a quienes necesitaban para la vendimia y otras labores agrícolas.

Bajo esta plaza discurre además el túnel del Zacatín, un pasadizo de unos 75 metros de longitud que permitió salvar el barranco que antiguamente separaba dos zonas de la población. Sus bóvedas de piedra y ladrillo conducen hasta la Fuente del Barranco, donde los vecinos recogían agua para sus hogares, dejaban beber a sus animales y ponían a remojo la ropa.

La localidad conserva también antiguas casas de labranza con bodegas excavadas bajo sus viviendas, además de una tradición vinícola ligada a las características tinajas panzudas de barro, utilizadas para almacenar vino y aceite.

Otro de los grandes atractivos es el Teatro Diéguez, levantado sobre un antiguo hospital y que conserva una tramoya tradicional de vigas de madera, cuerdas y poleas para mover los decorados. El espacio mantiene una intensa actividad cultural y ha servido también como escenario de rodajes cinematográficos, entre ellos el de 'Asteroid City', de Wes Anderson, con Tom Hanks y Scarlett Johansson en su reparto.

Olivas, que lleva alrededor de 50 años vinculado al teatro aficionado y actualmente dirige el grupo Zacatín. "Yo todo lo que sea potenciar a mi pueblo culturalmente estoy encantado de hacerlo", ha asegurado este antiguo relojero sobre su participación en este programa del Ejecutivo autonómico.

MORATA DE TAJUÑA Y EL RECUERDO DE UN MOLINERO

La siguiente parada será Morata de Tajuña, el 14 de noviembre, donde Ermelinda Roldán ejercerá de anfitriona en una ruta por la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, el Museo de la Guerra Civil y Posguerra y el Museo de la Molinería.

Este último espacio, ubicado en el antiguo Molino de la Huerta de Angulo, permite conocer cómo se aprovechaba la fuerza del agua del río Tajuña para transformar el cereal en harina. La instalación conserva parte de sus mecanismos originales y permite observar el funcionamiento de un molino harinero tradicional.

Durante una visita de prensa al museo, Victoriano Loriente, hijo de un antiguo molinero que trabajó en estas instalaciones, ha compartido sus recuerdos de infancia y ha explicado el funcionamiento de una maquinaria que conoce desde que era niño.

"Yo como mi padre lo explicaba todo, pues aprendí el oficio más o menos. Yo conozco todos los rincones de aquí de este molino", ha relatado Loriente, que vivió durante aproximadamente diez años en el edificio y llegó a ayudar a su padre en las tareas de molienda con apenas 13 o 14 años.

La apertura de una compuerta permite que el agua procedente de un ramal del Tajuña ponga en movimiento un rodezno que, a través de un eje, hace girar las grandes piedras encargadas de triturar el cereal.

Loriente también ha recordado la dureza del oficio, especialmente cuando era necesario picar las piedras para recuperar los surcos que facilitaban la molienda. Su padre, ha explicado, llegó a conservar pequeños fragmentos de acero incrustados en las manos por los golpes de las herramientas utilizadas para realizar esta tarea.

El molino, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, también llegó a producir electricidad mediante una turbina hidráulica, apoyada por un sistema de vapor cuando el caudal del río era insuficiente. En la actualidad, el museo conserva maquinaria, engranajes y fotografías que permiten conocer la evolución de esta actividad tradicional.

VALDILECHA Y TIELMES COMPLETAN EL PROGRAMA

La tercera cita tendrá lugar el 21 de noviembre en Valdilecha. Juan Bautista Orusco explicará a los visitantes la tradición agrícola del municipio a través de un recorrido que incluirá la Cooperativa del Campo San Isidro, la Almazara Virgen de la Oliva y la iglesia de San Martín Obispo.

El ciclo concluirá el sábado 28 de noviembre en Tielmes, donde Paco Barbero acompañará a los participantes por el Lavadero Municipal, la Casa Cueva y la Casa Museo Escuela Rural. Cristina Martínez participará, además, en las tres últimas jornadas.

Las cuatro primeras rutas tendrán un aforo limitado a 20 personas por grupo y requerirán reserva previa a través del correo electrónico reservaturismo@madrid.org.