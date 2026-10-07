La Comunidad estudia recurrir decisión del TSJM de mantener la acampada en Sol e insiste en los "perjuicios" que causa

Tiendas de camapaña durante la acampada por la Vivienda en la Puerta del Sol, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid estudia recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la acampada a favor de la vivienda instalada en la Puerta del Sol y ha insistido en los "graves perjuicios" que causa para vecinos y comerciantes de la zona.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno regional, que han precisado que los servicios jurídicos están estudiando el posible recurso de reposición sobre la decisión del TSJM de no admitir las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid.

"En cualquier caso, seguimos exigiendo a la Delegación del Gobierno que ejerza sus competencias y ponga fin a una acampada ilegal", han señalado.

En esta línea, han incidido en que esta "acampada permanente" está atentando, "con actos vandálicos acreditados, contra el patrimonio que es de todos y contra los derechos del resto de los madrileños".

El TSJM ha rechazado la medida cautelar solicitada por la Comunidad de Madrid para que se ordene la disolución de la acampada instalada en la Puerta del Sol al considerar que no ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno en Madrid.

La resolución responde al recurso presentado por el Gobierno regional contra la que considera inactividad de la Delegación del Gobierno. En su escrito de alegaciones, la Delegación argumentaba que la normativa de seguridad ciudadana exige medidas de intervención "proporcionadas" y reserva la disolución de reuniones como "último recurso"