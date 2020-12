Comunidad exige a Delegación que acometa su plan de choque contra la marihuana en Cañada, origen de los cortes de luz

Los 150 realojos del Sector VI de la Cañada concluirán antes de 2021 y 10 familias han rechazado la vivienda que se les adjudicó

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha vuelto a presionar este miércoles a la Delegación del Gobierno para que ponga en marcha su "plan de choque" frente a las plantaciones de marihuana en la Cañada Real Galiana, que estarían detrás de los cortes de suministro eléctrico en la zona desde hace más de dos meses.

"Hasta que no se desmantelen las plantaciones no se solucionará los cortes de luz. Las familias necesitan que se produzca esa desmantelación", ha incidido Pérez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ha recordado que ya hubo una reunión entre la Fiscalía Provincial de Madrid, la Delegación, la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital en el que se anunció este plan de choque que "a día de hoy no se ha producido".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aseveró hace una semana en rueda de prensa que para que la Policía Nacional actúe frente a las plantaciones necesitan un permiso judicial "adecuado" y que "cuando se ha dado" el Cuerpo ha actuado en la zona, más de 20 veces a lo largo del año.

ESTRATEGIA DE SERVICIOS SOCIALES

Mientras llega este plan de choque, Pérez ha recordado que la semana pasada se reunión con el Ayuntamiento de la capital para poder poner en marcha una estrategia de servicios sociales para paliar la situación de vulnerabilidad de estos vecinos con cortes de luz --en los sectores V y VI-- y ha puesto de ejemplo a un anciano que precisaba de una maquina para poder respirar al que la Comunidad ha dado una vivienda de la Agencia de la Vivienda Social (AVS).

A pesar de la necesidad de esta acción "a corto plazo" Pérez ha indicado que desde la Comunidad de Madrid se continúa ejecutando el Pacto Regional por la Cañada Real para ir solventando la situación de este enclave chabolista. Como parte del mismo, están incluido el realojo de 150 familias del Sector VI de forma coordinada entre el Ejecutivo regional y el Consistorio de la capital --75 viviendas cada uno--.

Pérez ha detallado que el Gobierno autonómico tiene comprados todos los inmuebles que les corresponden y que la mayoría ya están adjudicadas y que las restantes "se harán en los primeros días", acorde al compromiso adquirido de completar esta operación antes de fin de año. A continuación, ha deslizado que diez de las familias a las que se les ofreció una de estas viviendas la rechazaron.

Por último, ha solicitado que no se utilice la Cañada Real Galiana para librar una "pelea política" y para "atacar" al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.